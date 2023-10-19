Розквіт і занепад біорегіону Мальвінокхосан у Південній Африці

Нещодавнє дослідження під назвою «Зростання та занепад біорегіону Мальвінокхосан (Мальвінокафрик) у Південній Африці: докази ранньо-середньодевонських біокриз на Південному полюсі», опубліковане в Earth-Science Reviews, досліджує вимирання морських тварин під час раннього Середній девонський період. Цей період характеризувався теплішим кліматом і вищим рівнем моря, а велика суша під назвою Гондвана розташована поблизу Південного полюса.

Дослідники на чолі з доктором Кемероном Пенн-Кларком зібрали та проаналізували значну кількість даних про викопні рештки, щоб зрозуміти походження та зникнення біоти мальвінокхосан, групи морських тварин, які процвітали в прохолодніших водах і включали різні типи молюсків. За допомогою передових методів аналізу даних вони визначили окремі шари в стародавній породі, кожен з яких демонструє зменшення кількості видів морських тварин з часом.

Дослідження показало, що зменшення біоти Malvinoxhosan корелювало зі змінами рівня моря та клімату. У міру потепління клімату спеціалізовані прохолодноводні морські тварини Malvinoxhosan зникли, і їх замінили більш загальні види, адаптовані до тепліших вод. Зрушення рівня моря порушили природні океанські бар’єри, дозволяючи теплішим водам з регіонів, розташованих ближче до екватора, надходити всередину, що призвело до колонізації більш тепловодних видів.

Зникнення біоти Мальвінокхосану призвело до колапсу полярних екосистем, після чого біорізноманіття так і не відновилося. Дослідження показує, що сукупний вплив змін рівня моря та температури був основним чинником цього вимирання. Досі невідомо, чи пов’язане це вимирання з іншими подіями раннього та середнього девону, оскільки відсутні вікові висновки.

Дослідження також підкреслює вразливість полярних середовищ та екосистем до змін рівня моря та температури. Розуміння минулих подій вимирання може дати цінну інформацію про поточну кризу біорізноманіття, з якою ми стикаємося сьогодні.

джерела:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595