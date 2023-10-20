Нове дослідження хірургії кульшового суглоба показало чудові результати

Дослідження, проведене доктором Карен Муллінз і доктором Девідом Філаном з UPMC Whitfield у Вотерфорді, отримало визнання завдяки своїм новаторським відкриттям у галузі хірургії кульшового суглоба. Дослідження, представлене хірургом-ортопедом тазостегнового суглоба паном Патріком Картоном на міжнародній конференції зі спортивної медицини у Великій Британії, було зосереджено на позитивних ефектах хірургічного втручання через замкову щілину при хронічних травмах стегна.

У дослідженні розглядалося зіткнення стегна, механічна проблема, спричинена накопиченням кістки на кулі та гніздових компонентах кульшового суглоба. Цей стан часто призводить до розривів губ, пошкодження хряща та підвищеного ризику остеоартриту. Пацієнти зазвичай відчувають скутість, клацання та колючий біль у паху, а також постійні болі в стегнах і попереку.

Дослідження також підкреслило додаткові ускладнення, які можуть виникнути внаслідок дисплазії кульшового суглоба, коли кульшовий суглоб занадто дрібний. У таких випадках пацієнтам може знадобитися повна заміна кульшового суглоба або періацетабулярна остеотомія (PAO), яка передбачає хірургічне розривання тазу та зміну орієнтації кульшової западини.

Проте дослідження показало, що сучасне хірургічне лікування пана Патріка Картона в UPMC Whitfield забезпечує менш інвазивний варіант. Ця техніка передбачає видалення проблемної кістки та відновлення тканини суглоба, зберігаючи стабільність стегна.

Результати дослідження, представлені доктором Карен Муллінз на конференції Британської асоціації медицини спорту та фізичних вправ (BASEM) у Манчестері, продемонстрували ефективність цієї процедури. Через 10 років 90% пацієнтів, які перенесли операцію, не потребували повної заміни кульшового суглоба або ПАО. Пацієнти також повідомили про значне полегшення болю та повсякденної діяльності, а також про високий рівень задоволення результатами.

Пан Картон підкреслив важливість цих знахідок у пропонуванні пацієнтам і спортсменам неінвазивних альтернатив серйозним операціям на стегнах. Він пояснив, що методи збереження кульшового суглоба виявилися успішними в лікуванні різних захворювань кульшового суглоба, включаючи артрит кульшового суглоба.

Підсумовуючи, це дослідження хірургії стегна продемонструвало позитивний вплив хірургії замкової щілини на лікування хронічних травм стегна. Отримані результати є багатообіцяючою альтернативою більш інвазивним процедурам, таким як повна заміна кульшового суглоба, і пропонують пацієнтам покращене полегшення болю та функціональні результати.

джерела:

– Д-р Карен Муллінз, д-р Девід Філан, пан Патрік Картон