Супутник для спостереження за водою зафіксував нагрівання океану біля узбережжя Каліфорнії

Співпраця між NASA та Французьким космічним агентством CNES розробила супутникову місію Surface Water and Ocean Topography (SWOT), яка здатна вимірювати особливості океану, включаючи Ель-Ніньо, з безпрецедентною деталізацією. Радарний інтерферометр Ka-діапазону (KaRIn) супутника має можливість вимірювати висоту поверхні моря поблизу берегової лінії, надаючи цінну інформацію для дослідників і прогнозистів.

Ель-Ніньо, періодичне кліматичне явище, характеризується вищим рівнем моря та підвищенням температури океану вздовж західного узбережжя Америки. Теплі океанські води від Ель-Ніньо, що розвивається, зміщуються на північ уздовж узбережжя східної частини Тихого океану, взаємодіючи зі стійкою хвилею морської спеки. Ці теплі води нещодавно вплинули на розвиток урагану Хіларі.

Візуалізація висот морської поверхні біля західного узбережжя США за допомогою супутника SWOT у серпні показує висоту, вищу за середню, червоним і оранжевим, що вказує на теплішу воду, і висоту, нижчу за середню, синім і зеленим. Рівень моря, як правило, вищий у місцях з теплішою водою, оскільки вода розширюється, коли нагрівається.

Вимірювання, зроблені супутниковою місією SWOT, забезпечують повний огляд океанів планети, прісноводних озер і річок. Дані, зібрані SWOT, будуть безцінні для дослідників і прогнозистів у вивченні розвитку та прогресу таких явищ, як Ель-Ніньо. У вересневому прогнозі Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозувало сильний Ель-Ніньо на майбутню зиму з ймовірністю понад 70%.

Ель-Ніньо також пов’язаний із послабленням екваторіальних пасатів і може принести більш прохолодні та вологі умови на південний захід США та посуху в країни західної частини Тихого океану, такі як Індонезія та Австралія.

джерела:



– NASA/Лабораторія реактивного руху



– JPL/NASA (https://phys.org/news/2023-09-water-watching-satellite-ocean-california-coast.html)