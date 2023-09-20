Холодні області на Місяці молодші та містять менше водяного льоду, ніж вважалося раніше

Згідно з новими дослідженнями, холодні області на Місяці, відомі як постійно затінені регіони (PSR), молодші за кратери, в яких вони розташовані, і, ймовірно, містять менше водяного льоду, ніж вважалося раніше. PSR представляють великий інтерес для майбутніх місій висадки на Місяць, оскільки вони вважаються багатими резервуарами водяного льоду, які можуть використовуватися астронавтами для систем життєзабезпечення та виробництва ракетного палива.

Нове дослідження показує, що вік PSR становить щонайбільше 3.4 мільярда років, що вказує на те, що вони молодші за 4-мільярдні кратери, в яких вони знайдені. Це говорить про те, що поточні оцінки відкладень водяного льоду на Місяці необхідно переглянути в бік зменшення.

Дослідники під керівництвом Норберта Шергхофера з Інституту планетарних наук в Арізоні провели моделювання, щоб простежити еволюцію Місяця від моменту його формування 4.5 мільярда років тому. Ці симуляції показали, що приблизно 4.1 мільярда років тому Місяць зазнав серйозної переорієнтації своєї осі обертання, що призвело до формування PSR біля північного та південного полюсів. Однак великі нахили в той час призвели б до втрати всіх покладів льоду.

У результаті кількість замерзлої води, прихованої в цих PSR, ймовірно, буде меншою, ніж передбачалося раніше. Вчених особливо цікавить південна полярна область Місяця, де, на їхню думку, є багато летких речовин, у тому числі придатна вода.

Майбутні місячні місії, такі як індійський роботизований посадковий апарат-марсохід Chandrayaan-3, спрямовані на дослідження південного полюса Місяця та пошук слідів замерзлої води. Результати цих місій сприятимуть нашому розумінню водних ресурсів на Місяці.

На завершення це нове дослідження підкреслює необхідність переоцінки наших оцінок відкладень водяного льоду в постійно затінених областях Місяця. Отримані дані проливають світло на геологічну історію цих територій і мають значення для майбутніх досліджень і використання місячних ресурсів.

Джерело: стаття, опублікована в Science 13 вересня 2021 року.