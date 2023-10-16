Роль водних плівок у хімічних перетвореннях

Водяні плівки, що утворюються на поверхнях під дією вологи повітря, відіграють значну роль у різноманітних природних і технічних процесах. Недавня дисертація в Університеті Умео досліджує, як ці тонкі, невидимі плівки є посередниками хімічних реакцій.

Плівки води присутні на мінералах, які піддаються впливу вологи повітря. Товщина цих плівок залежить від вологості повітря. У дисертації Тан Луонга досліджується, як різна товщина плівки впливає на два важливі явища: перетворення мінералів і органічний розпад. Розуміння цих процесів має важливе значення для вирішення глобальних проблем, таких як глобальне потепління та контроль забруднення.

Мінерали можуть перетворюватися, коли іони розчиняються з первинних мінералів у водні плівки та реагують з газами навколишнього середовища, такими як вуглекислий газ і кисень. Товщина водної плівки визначає тип росту мінералу. Тонкі плівки забезпечують двовимірне зростання, тоді як більш товсті плівки стимулюють тривимірне зростання.

Отримані результати мають практичне значення для виготовлення матеріалів у середовищах з контрольованою вологістю. Розмір і форма впливають на функцію матеріалів у передових технологіях, таких як розробка батарей і видалення забруднюючих речовин.

Дослідження також розглядало потенціал магнезії (MgO) для захоплення вуглекислого газу. Було виявлено, що ультратонкі покриття з карбонату магнію можуть перешкоджати реакції. Однак було виявлено багатообіцяючий шлях, який міг би обійти це вузьке місце в умовах надзвичайно високої вологості.

Дослідження також виявило, як плівки кисню та води впливають на перетворення органічних забруднювачів у нешкідливі речовини через хімічні реакції, викликані світлом. Ці знання можуть сприяти розробці інноваційних технологій очищення води та повітря.

Загалом, розуміння ролі водяних плівок у хімічних перетвореннях має вирішальне значення для поглиблення наших знань і пошуку рішень екологічних проблем.

джерела:

– Дисертація: мінералогічні перетворення та фотокаталітичні реакції, опосередковані плівкою води (Університет Умео)