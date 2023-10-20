Прототип Місяцехода NASA завершив місячну смугу перешкод

Прототип нового місяцехода NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) успішно подолав смугу перешкод, імітуючи пересічену місцевість місячної поверхні. Марсохід планується запустити до південного полюса Місяця в листопаді 2024 року на борту важкої ракети SpaceX Falcon Heavy.

Щоб перевірити мобільність VIPER, інженери дослідницького центру NASA Glenn у Клівленді створили імітацію місячного середовища з великими каменями, крутими схилами та глибокими кратерами. Марсохід приземлиться на Монс Мутон, гору поблизу південного полюса Місяця, і йому буде поставлено завдання охарактеризувати місячне середовище для майбутнього вибору місця посадки за програмою Artemis протягом приблизно 100-денної місії.

NASA опублікувало відео останніх тестів мобільності марсохода, демонструючи його здатність долати потенційні виклики, з якими він зіткнеться на поверхні Місяця. Випробування включали маневрування крутими схилами, проходження кратерів і навігацію по ґрунту, схожому на сипучий пісок. Успішне завершення цих випробувань свідчить про те, що VIPER добре оснащений для дослідження пересіченої місцевості Місяця.

У рамках програми НАСА «Артеміда», яка спрямована на створення постійного поселення на Місяці, VIPER відіграватиме вирішальну роль у визначенні місць, де можна добувати воду та інші ресурси для підтримки довготривалого перебування на Місяці. Крім того, місія VIPER прагне виявити походження замерзлої води та інших летких речовин на Місяці, їх збереження протягом мільярдів років і їх втечу з місячного ґрунту.

Інженери Космічного центру Джонсона NASA в Х’юстоні також випробували останній науковий інструмент VIPER, льодобур Regolith для дослідження нової місцевості (TRIDENT). TRIDENT — це роторний ударний бур, який використовуватиметься для вилучення шламу з глибини до трьох футів під поверхнею Місяця. Цей прилад надасть цінні дані про міцність, компактність і температуру місячного ґрунту.

Успішне завершення випробувань VIPER на мобільність та інтеграція його останнього наукового інструменту наближають NASA на один крок до розкриття таємниць південного полюса Місяця та прокладають шлях для майбутніх досліджень Місяця.

джерела:

– Місяцехід NASA VIPER відпрацьовує вихід із посадкового модуля на Місяць (відео)

– НАСА/Дослідницький центр Еймса

– НАСА/Дослідницький центр Гленна

– НАСА/Роберт Марковіц

– Представники НАСА