Важливість нахиломірів у моніторингу вулканів

Нахиломіри протягом десятиліть відігравали вирішальну роль у моніторингу вулканів, надаючи цінну інформацію про поведінку вулканів і рух магми. Незважаючи на те, що останнім часом супутникові методи набули більшого поширення, нахиломіри залишаються надійним і важливим інструментом для вчених.

Використання даних про нахил у моніторингу вулканів бере початок з початку 20 століття, коли вчені почали визнавати кореляцію між виверженнями вулканів і змінами в топографії. Доктор Томас Джаггар, вулканолог-новатор, почав відстежувати зміни нахилу гавайських вулканів у 1917 році за допомогою спеціально розроблених приладів.

Один із значних досягнень у технології вимірювання нахилу відбувся в 1950-х роках, коли доктор Джеррі Ітон розробив вимірювач нахилу з водяною трубкою. Цей прилад дозволив точно виміряти нахил, дозволяючи вченим відстежувати рух вершини Кілауеа під час вивержень. Нахиломір із водопровідною трубкою складається з трьох сполучених між собою ємностей з водою, які рухаються у відповідь на нахил землі. Вимірюючи глибину води в кожному горщику, вчені можуть визначити ступінь нахилу.

Безперервний запис даних про нахил водопровідної труби виявився неоціненним, оскільки він забезпечив часовий ряд вимірювань, дозволяючи визначити цикли інфляції та дефляції між виверженнями. Цей безперервний запис нахилу дозволив вченим зробити відкриття, які були б неможливими, якби дані збиралися лише під час вивержень.

У 1970-х роках були представлені електронні нахиломіри, які забезпечували ще більш точні вимірювання. Ці прилади встановлюються в захищених свердловинах і можуть вимірювати нахил до часток мікрорадіана щохвилини.

В останні роки дані про нахил з вершини Кілауеа показали схожість із записами з 1950-х по 1970-ті роки, що вказує на те, що поведінка вулкана суттєво не змінилася після виверження 2018 року. Ця безперервність дозволяє вченим використовувати минулі дані для прогнозування майбутньої поведінки та перевірки гіпотез щодо водопровідної системи вулкана.

Нещодавні спостереження за допомогою нахилометрів поблизу кальдери Кілауеа свідчать про накопичення магми в резервуарі Південної кальдери, подібно до попередніх подій у 2015 та 2021 роках. Ці знання допомагають вченим зрозуміти поточні процеси та можуть розкрити нове уявлення про минулу поведінку вулкана.

Підсумовуючи, нахиломіри були важливим інструментом у моніторингу вулканів, забезпечуючи безперервні вимірювання нахилу та сприяючи нашому розумінню вулканічної активності. Тривалий і достовірний запис нахилу в Кілауеа продовжує сприяти новим відкриттям і прогнозам майбутніх вивержень.

джерела:

– Спостереження за вулканами Гавайської вулканічної обсерваторії Геологічної служби США (USGS).

– Геологічна служба США (USGS)