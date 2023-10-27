Нові відомості про виверження вулканів і кліматичні моделі

Недавнє дослідження, опубліковане в Geophysical Research Letters, пролило світло на зв’язок між виверженнями вулканів і порушеннями глобальних кліматичних циклів. Результати дослідження показують, що виверження вулканів у тропічних регіонах поблизу екватора можуть призвести до різких змін кліматичних взаємодій між океаном і атмосферою, зокрема до Південного коливання Ель-Ніньо (ENSO) і диполя Індійського океану (IOD).

IOD — це кліматична картина, що характеризується температурними контрастами в східній і західній частині Індійського океану. Позитивні фази ІОД призводять до значних змін температури, опадів і режиму вітру в сусідніх регіонах. І навпаки, негативні фази IOD змінюють ці умови. Дослідження показало, що сильні вулканічні виверження в тропіках викликають негативний IOD одразу після виверження, а наступного року – позитивний. Ці аномалії IOD можуть зберігатися протягом 7-8 років, перш ніж повернутися до умов, що передували виверженню.

Дослідники також досліджували вплив Міждекадального тихоокеанського коливання (IPO), іншого кліматичного циклу, який триває 20-30 років. Вони виявили, що фаза IPO може додатково впливати на силу реакції IOD. Негативна фаза IPO підсилює негативний IOD, тоді як позитивна фаза IPO підсилює позитивний IOD.

Крім того, дослідження вивчило зв’язок між коливаннями ENSO та виверженнями вулканів. Було помічено, що після великих тропічних вивержень у перший рік відбувається потепління Ель-Ніньо, а потім — умови Ла-Нінья. Відповідь ENSO відстає від IOD на 2 місяці.

Глибина термокліну, різкого градієнта температури в океанах, також відіграє роль у реакції клімату на виверження вулканів. Позитивні умови IPO призводять до більш дрібного термокліну в східній частині Індійського океану, послаблюючи градієнт температури поверхні моря та нейтралізуючи IOD після виверження. І навпаки, негативні умови IPO поглиблюють термоклін, посилюючи градієнт температури поверхні моря та створюючи попередні умови в Індійському океані для сильніших негативних подій IPO.

Це нове уявлення про складну взаємодію між виверженнями вулканів і кліматичними особливостями надає цінну інформацію для регіонів, схильних до вулканічної активності. Розуміння потенційного впливу на клімат може допомогти у проведенні оцінки ризиків і підготовці до екстремальних кліматичних явищ. Вживаючи активних заходів, можна краще захистити громади та навколишнє середовище від наслідків вивержень вулканів.

Питання та відповіді:

Що таке південне коливання Ель-Ніньо (ENSO) і диполь Індійського океану (IOD)?

ENSO — це взаємодія клімату між океаном і атмосферою, що характеризується змінами температури поверхні моря в Тихому океані. Це призводить до кліматичних змін і може викликати явища Ель-Ніньйо та Ла-Нінья. IOD — це кліматична картина, пов’язана з температурними контрастами в східній і західній частині Індійського океану, що впливає на температуру, опади та характер вітру в сусідніх регіонах.

Як довго можуть тривати зміни клімату після виверження вулкана?

Порушення кліматичних моделей, зокрема аномалії IOD, можуть тривати протягом 7-8 років після виверження вулкана, перш ніж повернутися до умов, які передували виверженню.

Що таке міждекадальне тихоокеанське коливання (IPO)?

IPO — це кліматичний цикл, який триває 20-30 років і відбувається на більшій території, що охоплює обидві півкулі. Він впливає на температуру тропічного Тихого океану та північних регіонів під час його позитивної та негативної фаз.

Як виверження вулканів впливають на глобальне радіаційне вплив?

Виверження вулканів викидають аерозолі в атмосферу, що може призвести до ефекту охолодження. Це охолодження може тривати місяцями або роками, впливаючи на глобальне радіаційне вплив, яке є балансом між вхідною та вихідною сонячною радіацією. Вплив на такі кліматичні моделі, як IOD та ENSO, має бути достатньо сильним, щоб переважити вплив зниження температури.

(Джерело: Geophysical Research Letters)