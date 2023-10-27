Росія планує запустити нову космічну станцію в 2027 році

Росія планує запустити власну космічну станцію у 2027 році, заявив президент Володимир Путін. Московське космічне агентство «Роскосмос» ухвалило рішення побудувати власний орбітальний форпост минулого року після оголошення про вихід з Міжнародної космічної станції (МКС). Цей крок стався на тлі того, що ресурси МКС вичерпуються, і Росія вважає, що повноцінна станція необхідна для продовження її зусиль з дослідження космосу.

Міжнародна космічна станція, запущена в 1998 році, стала символом міжнародної дипломатії та співпраці. Однак після війни в Україні Росія була значною мірою відрізана від Заходу, і вона вирішила створити власну космічну станцію. Хоча вихід Росії з МКС був запланований на 2028 рік, керівник Роскосмосу Юрій Борисов наголосив на необхідності Росії діяти швидко, щоб уникнути відставання в освоєнні космосу. Борисов заявив, що термін експлуатації МКС підходить до кінця і, ймовірно, буде виведена з експлуатації до 2030 року.

Створення російської орбітальної станції до 2024 року має вирішальне значення для того, щоб Росія зберегла свої можливості та залишалася конкурентоспроможною з іншими глобальними гравцями. США, Євросоюз, Канада та Японія розпочали спільний проект із створення нової космічної станції. Китайська космічна станція Tiangong також знаходиться на орбіті, тоді як приватні фірми все більше зацікавлені у будівництві власних станцій через зниження вартості космічних подорожей.

Окрім нової космічної станції, Путін підтвердив прихильність Росії програмі висадки на Місяць. Незважаючи на провал місії «Луна-25» на початку цього року, Путін підкреслив, що помилки є частиною дослідження космосу і що отриманий досвід буде використаний для майбутніх місій. «Луна-25», яка мала на меті дослідити південний полюс Місяця в пошуках ознак потенційної людської бази, зазнала аварії перед посадкою, але незабаром після цього Індії вдалося здійснити посадку на Місяць.

З її амбітними планами щодо нової космічної станції та продовженням досліджень Місяця Росія сповнена рішучості зберегти свої позиції як головного гравця в галузі дослідження космосу.

Питання та відповіді:

1. Чому Росія будує власну космічну станцію?

Росія оголосила про вихід з Міжнародної космічної станції (МКС) через значну відрізаність від Заходу після війни в Україні. Країна бачить потребу в повноцінній станції, щоб продовжити свої зусилля з дослідження космосу, оскільки ресурси МКС вичерпуються.

2. Коли буде запущена нова космічна станція Росії?

Росія планує запустити свою нову космічну станцію в 2027 році, причому перший сегмент буде виведений на орбіту. Швидке будівництво станції має вирішальне значення, щоб уникнути відставання від глобальних конкурентів.

3. Які інші космічні станції зараз знаходяться на орбіті?

Поряд із запланованою російською космічною станцією існує також китайська космічна станція Тяньгун. Приватні фірми також зацікавлені в будівництві власних станцій, оскільки вартість космічних подорожей продовжує знижуватися.

4. Яка позиція Росії щодо дослідження Місяця?

Незважаючи на провал її місії Луна-25 на початку цього року, Росія залишається відданою своїй програмі висадки на Місяць. Президент Путін підкреслив, що помилки є частиною освоєння космосу, і отриманий досвід буде використано в майбутніх місіях.