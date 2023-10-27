Нова російська орбітальна станція запланована на 2027 рік

Президент Володимир Путін оголосив у четвер, що нова російська орбітальна станція, спрямована на просування в дослідженні космосу за межі Міжнародної космічної станції (МКС), має бути введена в експлуатацію до 2027 року. Незважаючи на невдачу, з якою зіткнулася перша російська місячна місія за 47 років, Путін висловив зобов'язання продовжувати місячну програму країни.

Путін наголосив на необхідності комплексної станції, яка охоплює не лише один сегмент. Він заявив: «Оскільки ресурси Міжнародної космічної станції закінчуються, нам потрібно ввести в експлуатацію не лише один сегмент, а всю станцію». Президент наголосив на важливості своєчасного розвитку, щоб не допустити відставання в можливостях пілотованих космічних польотів.

За словами голови російського космічного агентства Юрія Борисова, збереження можливостей Росії в пілотованих польотах після 2030 року вимагає створення російської орбітальної станції. Борисов пояснив: «Якщо ми не почнемо масштабну роботу зі створення російської орбітальної станції в 2024 році, цілком ймовірно, що через розрив у часі ми втратимо свої можливості. Я маю на увазі те, що МКС більше не буде, і російська станція не буде готова».

Путін визнав технічні збої, які призвели до аварійної посадки корабля «Луна-25» на південному полюсі Місяця в серпні. Незважаючи на невдачу, він запевнив громадськість, що місячна програма триватиме, стверджуючи: «Помилки є помилками. Це ганьба для всіх нас. Це дослідження космосу, і це всі розуміють. Це досвід, який ми можемо використовувати в майбутньому».

Розробка нової російської орбітальної станції спрямована на врахування останніх досягнень науки і техніки, гарантуючи, що вона має потенціал для вирішення майбутніх викликів. У той час як початковий графік планував наступний запуск Місяця на 2027 рік, Борисов припустив можливість перенести його на 2026 рік.

Питання та відповіді:

З: Які терміни створення нової російської орбітальної станції?

Відповідь: Президент Путін заявив, що перший сегмент російської орбітальної станції має запрацювати до 2027 року.

З: Чи віддана Росія своїй місячній програмі, незважаючи на нещодавні невдачі?

Відповідь: Так, президент Путін підтвердив зобов'язання Росії продовжувати місячну програму.

Питання: Чому потрібне створення російської орбітальної станції?

Відповідь: Збереження можливостей Росії в пілотованих космічних польотах вимагає розробки російської орбітальної станції, оскільки очікується, що ресурси Міжнародної космічної станції вичерпаються до 2030 року.

З: Що буде враховувати нова російська орбітальна станція під час розробки?

Відповідь: Станція має на меті врахувати передові досягнення науки і техніки та підготуватися до вирішення майбутніх завдань.

З: Чи продовжиться місячна програма після недавньої аварійної посадки?

В: Так, президент Путін запевнив, що місячна програма триватиме, незважаючи на невдачі.