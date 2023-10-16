Мільйони людей у ​​всьому світі були загіпнотизовані нещодавнім сонячним затемненням «вогняне кільце». Однак, хоча більшість із нас спостерігали за затемненням із Землі, потужний метеорологічний супутник США надав іншу перспективу з космосу. Супутник GOES-East Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) зафіксував домінуючу тінь затемнення Місяця, що проходить над планетою з відстані 22,300 XNUMX миль.

Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на поверхню нашої планети. Недавнє затемнення було «кільцеподібним сонячним затемненням», під час якого Місяць розташований далі від Землі. Це призводить до того, що місяць виглядає меншим і не повністю закриває сонце. Замість цього він створює гарний ефект «вогняного кільця», залишаючи видимим тонкий контур нашої зірки.

Для тих, хто не перебував на прямому шляху затемнення, все одно можна було спостерігати часткове затемнення, використовуючи схвалені окуляри для огляду сонця. Проте наступне повне сонячне затемнення в США та Північній Америці відбудеться 8 квітня 2024 року. До того часу наступне кільцеподібне затемнення над США відбудеться лише 21 червня 2039 року.

Як повне, так і кільцеподібне сонячне затемнення є особливими подіями, які викликають багато астрономічних хвилювань. Це відносно рідкісні події, що робить їх дуже очікуваними. Тож, коли трапиться наступне затемнення, не забудьте насолодитися шоу.

джерела:

– офіс Національної метеорологічної служби Тампа-Бей

– НАСА