Остаточна еволюція масивної зірки виявлена ​​за допомогою спостережень наднової

Дослідницька група під керівництвом доктора ЧЖАН Цзюцзя з Юньнаньської обсерваторії Академії наук Китаю та професора ВАН Сяофена з Університету Цінхуа зробила прорив у розумінні останніх стадій масивних зірок завдяки спостереженням наднової SN 2023ixf поблизу галактика Мессьє 101.

Наднові типу II є найпоширенішим типом зіркових вибухів у Всесвіті, але процеси, що призводять до стану колапсу їх ядра, важко визначити. Вивчаючи вибух SN 2023ixf, який трапляється раз у житті, команда виявила важливу інформацію про механізми втрати маси, задіяні в еволюції цих величезних, багатих на водень зірок-попередників.

Одним із важливих аспектів їхніх висновків є оцінка маси, примусово викинутої із зірки наприкінці її життя. Це проливає світло на остаточну еволюцію зірки та надає цінні дані для розуміння загального процесу.

Команда використала спалахові спектри, які є першими світловими сигналами вибухів наднових, спричинених іонізацією навколозоряного матеріалу (CSM)/зоряного вітру. Зафіксувавши ці спектри, вони змогли встановити зв’язок між вибухами наднових типів II і пізньою еволюцією масивних зірок.

Нещодавній вибух SN 2023ixf дав унікальну можливість вивчити цю тривалу проблему. Збираючи спектри спалахів із високою частотою обертання протягом 1–5 днів після вибуху, дослідники змогли жорстко обмежити параметри навколозоряного матеріалу, що оточує наднову.

Виходячи з їхніх спостережень, попередник SN 2023ixf, ймовірно, мав швидкість втрати маси 6 x 10-4 M на рік-1 за останні 2-3 роки до вибуху. Вони також знайшли докази компактної оболонки CSM, утвореної з навколишнього матеріалу, що рухається зі швидкістю 55 км/с в радіусі менше ніж 1 x 7 см від прабатька.

На основі даних, зібраних приблизно 20 років тому, було зроблено припущення, що прабатько SN 2023ixf міг перетворитися з червоного надгіганта на короткочасний жовтий гіпергігант безпосередньо перед вибухом. Висока швидкість втрати маси та відносно висока швидкість вітру підтверджують цю гіпотезу.

Очікується, що триваючі спостереження та дослідження SN 2023ixf стануть важливою віхою в історії наднових типів II і сприятимуть розкриттю долі масивних зірок із діапазоном мас від 10 до 20 мас Сонця.

джерело:

Джуцзя Чжан, Хань Лін, Сяофен Ван та ін. «Околозоряний матеріал, різко викинутий масивною зіркою безпосередньо перед її смертю». Науковий вісник.