Будьте готові до метеорного потоку Оріоніди

Астрономи-любителі в Онтаріо з нетерпінням чекають піку метеорного потоку Оріоніди цими вихідними. З до 20 метеорами на годину, включаючи яскраві вогняні кулі, це буде вражаюча подія. Метеоритний потік створюється пилом комети Галлея і спостерігається щорічно в жовтні та листопаді. Однак цього року очікується, що він досягне свого піку в нічні години з 21 жовтня на 22 жовтня.

Щоб помітити метеоритний дощ, рекомендується починати спостерігати близько 10:30 у суботу, коли сузір’я Оріона очищає східний горизонт. Місяць може перешкоджати видимості, але якщо ви бажаєте залишатися допізна, дочекайтеся, поки місяць зайде приблизно о 1:15 ранку в неділю, щоб забезпечити кращі умови для перегляду.

Хоча метеорний потік Оріоніди вважається середнім, він все одно обіцяє захоплюючі візуальні ефекти. Гері Бойл, також відомий як астроном заднього двору, припускає, що можуть існувати яскраві вогняні кулі, які можуть бути досить вражаючими, навіть коли місяць на небі.

Для тих, хто зацікавлений у зйомці метеоритного потоку, важливо знайти темне місце подалі від вогнів міста. Встановлення цифрової дзеркальної камери на штативі з фіксатором кабелю та використання 20–30-секундної експозиції збільшить шанси зловити щось у полі зору.

Крім метеоритного дощу, звіздарі також матимуть можливість побачити планети Сатурн, Юпітер і Венеру, а також зимовий Чумацький Шлях. Використання програми Sky Guide для споглядання зірок на iPhone може допомогти підтвердити те, що ви бачите.

Якщо вам подобається холодна погода, метеоритний потік Гемініди — ще одна подія, на яку варто з нетерпінням чекати. Випромінюючи із сузір’я Близнюків, він досягне максимуму ввечері з 14 на 15 грудня. Очікується, що метеорний потік Гемініди буде навіть кращим, ніж Оріоніди, з повільнішими метеорами, які мають більше шансів створити яскраві вогняні кулі.

Щоб отримати додаткові ресурси та інформацію про астрономію, відвідайте веб-сайт Гарі Бойла wondersofastronomy.com. Бойл, житель Саут-Маунтін, Онтаріо, зараз проводить краудфандингову кампанію для нової обсерваторії.

джерела:

– wondersofastronomy.com