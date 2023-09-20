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Унікальна роль стовбурових клітин хребта в метастазах пухлини в хребет

ByГабріель Бота

Вересень 20, 2023
Унікальна роль стовбурових клітин хребта в метастазах пухлини в хребет

Дослідники Weill Cornell Medicine виявили, що кістки хребців, які складають хребет, походять від окремого типу стовбурових клітин, які сприяють метастазам пухлини. Завдяки використанню схожих на кістку «органоїдів», створених зі стовбурових клітин хребців, дослідники ідентифікували білок під назвою MFGE8, який відіграє важливу роль у схильності пухлин поширюватися на хребет, а не на інші кістки. Це відкриття проливає світло на захворювання хребта та допомагає пояснити, чому солідні пухлини часто метастазують у хребет.

Стовбурові клітини скелета, які дають початок кісткам і хрящам, були виділені у мишей на основі поверхневих білкових маркерів. Аналіз активності генів показав, що скелетні стовбурові клітини з різних кісток демонструють різні моделі експресії генів. Потім дослідники визначили специфічний набір маркерів для стовбурових клітин хребців і підтвердили їх роль у формуванні кісток хребта шляхом подальших експериментів.

Попередні теорії припускали, що схильність пухлин до метастазування в хребет, відома як «спинальний тропізм», була пов’язана з моделями кровотоку. Однак дослідники знайшли докази того, що стовбурові клітини хребців можуть бути відповідальними за це явище. Початковий посів метастатичних пухлинних клітин переважно відбувався в областях, де розташовані стовбурові клітини хребців та клітини їх потомства.

Команда виявила, що видалення стовбурових клітин хребта усунуло різницю в частоті метастазування між хребтом і довгими кістками. Крім того, вони виявили, що MFGE8, білок, який секретується у більших кількостях стовбуровими клітинами хребців порівняно зі стовбуровими клітинами довгих кісток, є основним фактором спінального тропізму. Щоб підтвердити ці висновки на людях, дослідники працювали з дослідниками з лікарні спеціальної хірургії, щоб ідентифікувати людські аналоги стовбурових клітин хребта миші.

Зараз дослідники зосереджені на пошуку способів блокування MFGE8, щоб зменшити ризик метастазів у хребті у хворих на рак. Крім того, їх дослідження унікальних властивостей стовбурових клітин хребта має на меті надати розуміння розладів хребта.

Джерело: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery

By Габріель Бота

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