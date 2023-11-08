Затримки загрожують місії NASA на Венері: гонка з часом

Місія НАСА на Венеру під назвою VERITAS знаходиться під загрозою зриву через значні затримки, які можуть призвести до втрати важливого досвіду. Спочатку запуск місії планувався наприкінці 2020-х років, але агентство відклало місію на три роки, щоб усунути дисбаланс робочої сили та виділити фінансування для виконання відкладеної місії Psyche.

На нещодавньому засіданні аналітичної групи Venus Exploration Analysis Group Сью Смрекар, головний дослідник VERITAS, висловила занепокоєння з приводу тривалої затримки. Вона підкреслила, що багато проблем, які спонукали до відстрочки, вже вирішено, і що подальші затримки можуть призвести до втрати персоналу, особливо тих, хто працює над радіолокатором місії з синтетичною апертурою (SAR).

Смрекар підкреслив важливість збереження кваліфікованої та досвідченої команди, зазначивши, що місія витратила більше десяти років на збирання висококваліфікованої робочої сили. На жаль, тривала затримка призвела до того, що члени команди шукали іншу роботу, що поставило під загрозу успіх VERITAS.

Хоча NASA надало певне фінансування для підтримки наукової групи, не вистачало підтримки інженерних розробок, що ще більше загострювало проблеми, з якими зіткнулася місія. Смрекар наголосив на терміновості вирішення цих проблем, зазначивши, що можливість більш раннього запуску в листопаді 2029 року все ще можлива і зменшить конфлікт робочої сили та розкладу з іншими місіями Венери.

Основною перешкодою для реалізації можливості запуску в листопаді 2029 року є забезпечення необхідного фінансування. Бюджетний тиск і зростання витрат на інші місії спричинили напруження наявних ресурсів, що робить критично важливим для NASA визначити пріоритети та виділити достатні кошти для забезпечення своєчасного запуску VERITAS.

Проект звіту Комітету з асигнувань Палати представників на 2024 фінансовий рік містить положення про підтримку VERITAS, закликаючи NASA запросити достатнє фінансування, щоб гарантувати запуск до кінця десятиліття. Смрекар підкреслив, що чим довша затримка і відсутність фінансування, тим більшими стають ризики для місії.

VERITAS бореться з часом. Для NASA вкрай важливо швидко вирішити проблеми з фінансуванням і визначити пріоритетність місії, щоб уникнути втрати критичного досвіду та забезпечити успіх цього амбітного підприємства з дослідження та розгадки таємниць Венери.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке VERITAS?

Відповідь: VERITAS, скорочення від Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography і Spectroscopy, — це місія NASA з вивчення Венери за допомогою різних інструментів, у тому числі радар із синтетичною апертурою (SAR).

З: Чому місія VERITAS була відкладена?

Відповідь: Затримка була викликана необхідністю вирішення інституційних проблем у Лабораторії реактивного руху (JPL), головному центрі VERITAS. Загальний дисбаланс робочої сили та потреби у фінансуванні, що випливають із затримки місії Psyche, також сприяли цьому.

З: Які ризики пов’язані з тривалою затримкою?

В: Подовжена затримка загрожує наявності кваліфікованого персоналу та ставить під загрозу успішну розробку приладу SAR VERITAS. Це також створює конфлікти планування з іншими місіями Venus і збільшує загальні ризики, пов’язані з проектом.

З: Які заходи були вжиті для усунення затримки?

Відповідь: Хоча певне фінансування було надано для підтримки наукової групи, інженерний розвиток не отримував підтримки. Комітет з асигнувань Палати представників рекомендував NASA запросити достатнє фінансування та розробити профіль бюджету, щоб забезпечити виконання місії.

З: Які наслідки місії VERITAS для дослідження Венери?

Відповідь: VERITAS відіграє вирішальну роль у вдосконаленні нашого розуміння Венери, її геологічних процесів і потенціалу придатності для проживання. Успіх місії дасть цінну інформацію для майбутніх досліджень і, можливо, прокладе шлях для більш амбітних місій на нашу сусідню планету.