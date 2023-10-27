Розкриття таємниць Венери: тектоніка плит і пошуки раннього життя

Венера, яку часто називають двійником Землі через її схожість у розмірах, масі, щільності та об’ємі, залишається загадковою та негостинною планетою для вчених. З температурою поверхні, достатньо високою, щоб розплавити свинець, дослідження можливості життя на Венері здавалося нереальним завданням. Проте проривне дослідження під керівництвом команди вчених з Університету Брауна тепер пролило світло на минуле планети та відкрило двері до потенційної історії тектоніки плит і раннього життя нашого найближчого сусіда.

Використовуючи детальне моделювання, дослідники з Університету Брауна надали переконливі докази того, що Венера, як і Земля, колись зазнала тектоніки плит. Тектоніка плит, рух літосферних плит Землі, відповідає за формування поверхні нашої планети та створення різноманітних середовищ, де може процвітати життя. Це відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці про відсутність тектоніки плит на Венері, що вказує на те, що динамічні процеси, необхідні для підтримки життя, могли існувати на обох планетах одночасно.

Дослідження показує, що Венера пройшла через період ранньої тектоніки плит між 4.5 мільярдами і 3.5 мільярдами років тому, незабаром після свого формування. Однак, на відміну від динамічної тектонічної системи Землі, Венера зазнала обмеженої форми руху плит, з меншою кількістю задіяних плит і меншим загальним зміщенням. Незважаючи на ці відмінності, той факт, що Венера мала будь-яку форму тектоніки плит, відкриває захоплюючі можливості для присутності раннього життя на планеті.

«Хоча це відкриття дає захоплюючу інформацію про геологічну історію Венери, воно також означає, що в нашій Сонячній системі могли бути дві планети, які працювали в подібних тектонічних режимах. Такі умови вважаються вирішальними для появи та еволюції життя», – пояснив провідний автор дослідження Мет Веллер.

Наступним етапом дослідження стане майбутня місія NASA DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Запуск запланований на найближчий час, DAVINCI спуститься через шарувату атмосферу Венери, збираючи важливі дані про атмосферний газ. Ці вимірювання забезпечать подальше підтвердження результатів дослідження та допоможуть вченим встановити більш чітке розуміння геологічного минулого Венери.

Оскільки дослідники продовжують розкривати таємниці наших планет-сусідів, одне питання залишається на передньому плані: що сталося з тектонікою плит на Венері? Вивчення цієї загадки, безсумнівно, дасть нові знання про планетарні умови, необхідні для підтримки життя як у нашій Сонячній системі, так і за її межами.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Що таке тектоніка плит?

Тектоніка плит — наукова теорія, що пояснює рух літосферних плит Землі. Ці плити, які утворюють зовнішню оболонку планети, знаходяться в постійному русі, що призводить до створення гір, землетрусів і вулканічної активності.

2. Чому відкриття тектоніки плит на Венері є важливим?

Відкриття тектоніки плит на Венері ставить під сумнів давнє переконання, що планеті бракує такої геологічної активності. Це відкриває нові можливості для розуміння минулого планети та потенціалу раннього життя. Подібність між Венерою та Землею як за розміром, так і за масою робить Венеру головним кандидатом для вивчення умов, необхідних для проживання.

3. Яким чином місія DAVINCI допоможе нам дізнатися про Венеру?

Місія NASA DAVINCI спрямована на детальне вивчення атмосфери Венери, зосереджуючись на вимірюванні атмосферних газів і аналізі їх складу. Зібрані дані дадуть змогу краще зрозуміти еволюцію планети, її геологічну історію та наявність потенційних біосигнатур. Ця місія значною мірою сприятиме нашому розумінню Венери та пошуку життя за межами Землі.