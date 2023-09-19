Місія NASA VERITAS готується до дослідження Венери з орбіти

Місія НАСА VERITAS (випромінювальна здатність Венери, радіонаука, InSAR, топографія та спектроскопія) планується запустити протягом десятиліття для дослідження поверхні Венери з орбіти. Вчені вважають, що вивчення поверхні Венери може дати цінну інформацію про придатність для життя та еволюцію скелястих планет. Щоб підготуватися до цієї місії, міжнародна наукова команда VERITAS нещодавно провела двотижневу кампанію в Ісландії, використовуючи вулканічні ландшафти як аналог Венери.

Ісландія була обрана як замінник Венери через її геологічну схожість. І в Ісландії, і на Венері спостерігається вулканічна активність, і вивчення вулканічного рельєфу в Ісландії може допомогти команді VERITAS зрозуміти, що радар космічного корабля спостерігатиме на Венері. Під час кампанії команда досліджувала вулканічні відкладення, лавові поля та активні вулканічні регіони в Ісландії, які нагадують поверхню Венери. Вони зібрали зразки порід і провели вимірювання, щоб вивчити шорсткість поверхні та інші властивості порід.

Щоб отримати радіолокаційні зображення досліджуваних місць, польоти під керівництвом Німецького аерокосмічного центру (DLR) проводилися над ісландськими ландшафтами. Радарні дані, зібрані з повітря, будуть порівнюватися з наземними вимірюваннями, зробленими науковою групою VERITAS. Це порівняння допоможе вченим краще зрозуміти радіолокаційні спостереження, які здійснюватиме космічний корабель на орбіті Венери.

Місія VERITAS використовуватиме радар із синтетичною апертурою та спектрометр ближнього інфрачервоного діапазону для створення 3D глобальних карт Венери та розрізнення різних типів гірських порід на її поверхні. Вивчаючи поверхню Венери з орбіти, вчені сподіваються відкрити підказки про внутрішній простір планети та отримати уявлення про еволюцію скелястих планет, таких як Земля.

джерела:

– NASA/JPL-Caltech. (nd). Наступна місія NASA Венера, щоб скласти карту поверхні, визначити, чому вона так відрізняється від Землі: NASA JPL. [Лабораторія реактивного руху NASA]. URL: N/A

– DLR. (nd). Island-Kampagne von VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Mission. [Портал DLR]. URL: N/A