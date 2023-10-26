Дослідження хаотичного диска уламків RZ Piscium

Використовуючи космічні телескопи NASA Spitzer і WISE, команда астрономів заглибилася в складні деталі добре відомої змінної зірки RZ Piscium і навколо нього диска уламків. Дослідження, опубліковане на сервері підготовки до друку arXiv, представляє компактний і дуже збурений диск, який дає нове уявлення про еволюцію зірки.

RZ Piscium, розташований на відстані приблизно 600 світлових років від нас у сузір’ї Риб, належить до класу змінних зірок UX Оріона. Астрономи оцінюють його вік від 30 до 50 мільйонів років. Протягом останніх п’яти десятиліть RZ Piscium демонструє нерегулярні оптичні спади, що вказує на наявність значної кількості газу та пилу, що обертається навколо нього.

Попередні спостереження показали існування навколозоряного пилового диска, що оточує RZ Piscium, а також супутника червоного карлика. Команда під керівництвом Кейт Су з обсерваторії Стюарда в Тусоні, штат Арізона, намагалася проаналізувати природу та властивості цього диска. Вивчаючи багаторічні дані моніторингу Spitzer і WISE, вони зосередилися на короткостроковій і довгостроковій інфрачервоній мінливості диска.

Отримані дані вказують на те, що диск RZ Piscium близький до ребра і сильно збурений. Його внутрішній радіус оцінюється в 0.1 астрономічних одиниць, тоді як зовнішній радіус досягає 12 астрономічних одиниць. Диск має пилову масу в діапазоні від 0.0064 до 0.04 маси Землі з незначною кількістю чадного газу. У результаті це свідчить про те, що диск RZ Piscium бідний на газ і перейшов із багатої на газ протопланетної стадії.

Одним із важливих відкриттів є щотижнева зміна викидів сміття всередині диска, причому найдовший стабільний період триває до двох тижнів. Це свідчить про те, що RZ Piscium зіткнувся з інтенсивною зіткненням, що потенційно еквівалентно руйнуванню астероїда шириною 90 кілометрів щороку. Дослідники припускають, що ця хаотична поведінка може бути наслідком міграції планет або розсіювання планет між планетами, можливо, викликаного нещодавно сформованими планетами-гігантами або впливом супутника RZ Piscium з малою масою.

Це захоплююче дослідження демонструє складність уламкового диска змінної зірки та дає цінну інформацію про динамічні процеси, що формують ці системи. Подальші дослідження, безсумнівно, уточнять наше розуміння еволюційної подорожі RZ Piscium і проллють світло на механізми формування та еволюції інших навколозоряних дисків у Всесвіті.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке RZ Piscium?

RZ Piscium — змінна зірка, розташована в сузір'ї Риб. Вона належить до класу UX Оріона змінних зірок, відомих своїми нерегулярними оптичними спадами.

2. Як далеко RZ Piscium?

RZ Piscium знаходиться приблизно в 600 світлових роках від Землі.

3. Що показало дослідження про уламковий диск RZ Piscium?

Дослідження показало, що уламковий диск RZ Piscium компактний і сильно збурений. Він має внутрішній радіус 0.1 астрономічної одиниці, а зовнішній – 12 астрономічних одиниць. Диск бідний на газ, що свідчить про те, що він розвинувся з багатої на газ стадії протопланетного диска.

4. Що спричиняє тижневу зміну викидів уламків у диску?

Дослідники припускають, що інтенсивна зіткнення всередині диска, що призводить до тижневих змін, може бути наслідком міграції планет або розсіювання між планетами. На цю активність може вплинути наявність нещодавно сформованих планет-гігантів або супутника RZ Piscium з малою масою.

5. Що ми можемо дізнатися, досліджуючи уламковий диск RZ Piscium?

Вивчення уламкового диска RZ Piscium дозволяє зрозуміти складні процеси, що формують ці системи. Це допомагає уточнити наше розуміння формування зірок і планет, а також еволюцію навколозоряних дисків у Всесвіті.