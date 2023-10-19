Varda Space Industries висадить наступний космічний корабель в Австралії, оскільки схвалення США все ще очікується

Стартап з виробництва в космосі Varda Space Industries оголосив, що посадить свій наступний космічний корабель в Австралії, оскільки він продовжує працювати з регуляторними органами США, щоб отримати схвалення для своєї першої місії в Юті. Нещодавно компанія зіткнулася з відмовою, коли подала заявку на посадку свого космічного корабля в пустелі Юта через проблеми з координацією згідно з новою структурою повернення під назвою Part 450. Генеральний директор Varda Деліан Аспарухов уточнив, що відмова була не через проблеми безпеки, а скоріше через проблеми в координації з кількома сторонами. .

Незважаючи на плани приземлитися в Австралії, Varda все ще вимагає ліцензії FAA на повторний захід, навіть якщо космічний корабель не заходить на американську землю. Аспарухов пояснив, що вибір дальності залежить від різної доступності, ресурсів і можливостей. Компанія планує мати щонайменше 3-4 діапазони онлайн і прагне досягти частоти повторного входу раз на місяць до 2026 року.

Регуляторний тягар викликає серйозне занепокоєння в космічній галузі, як підкреслили свідчення трьох великих космічних компаній перед Конгресом. Ці компанії одноголосно вимагали від FAA додаткових ресурсів для виконання зростаючого навантаження на ліцензування та наголошували на важливості спрощення регулювання для підтримки конкурентоспроможності США на світовій арені.

Аспарухов наголосив на необхідності укомплектування кадрами та оперативності в Управлінні комерційного космічного транспорту FAA, визнаючи експоненціальне зростання космічної діяльності за останні дев’ять років. Він підкреслив, що оптимізація не повинна ставити під загрозу безпеку чи регулювання, але повинна забезпечити наявність достатнього персоналу для проведення необхідного технічного аналізу та координації.

джерела:

– TechCrunch: [посилання]

– Управління комерційного космічного транспорту FAA