Стартап з виробництва в космосі Varda Space Industries висадить наступний космічний корабель в Австралії

Стартап з виробництва в космосі Varda Space Industries оголосив, що його наступний космічний корабель приземлиться в Австралії. Це відбувається в той момент, коли компанія продовжує працювати з регулюючими органами США, щоб отримати схвалення своєї першої місії, що повертається в Юту. Військово-повітряні сили США та Федеральна авіаційна адміністрація нещодавно відхилили заявку Varda на посадку свого космічного корабля в пустелі штату Юта через проблеми з координацією під назвою Part 450.

Співзасновник Varda Деліан Аспарухов пояснив, що це рішення не пов’язане з безпекою, дизайном або аналізом транспортного засобу, а радше з координацією між трьома залученими сторонами. Проте компанія залишається впевненою, що вона відповідає всім нормативним вимогам, і працює над узгодженням нового набору цільових дат для повторного входу.

Оскільки Varda продовжує співпрацю з американськими регуляторами, вона уклала угоду з австралійською компанією Southern Launch щодо її наступної капсули, яка приземлиться на полігоні Кунібба у 2024 році. Аспарухов уточнив, що переїзд до Австралії не пов’язаний з проблемами дотримання нормативних вимог у Сполучених Штатах. Держави, а скоріше доступність і ресурси, пропоновані різними діапазонами.

У майбутньому Varda планує мати принаймні три-чотири полігони в Інтернеті та прагне досягти частоти повторного входу один раз на місяць до 2026 року. Компанія координує роботу з іншими полігонами, як того вимагає Тестовий і навчальний полігон Юти, демонструючи свою прагнення до партнерства з кількома асортиментами для підвищення гнучкості.

Космічна галузь наразі стикається з регулятивними проблемами, три великі космічні компанії виступили перед Конгресом із проханням отримати додаткові ресурси для FAA. Ці компанії також наголошували на необхідності спрощеного регулювання для підвищення американської конкурентоспроможності.

Аспарухов повторив ці настрої та підкреслив експоненціальне зростання активності космічних запусків за останні дев’ять років. Він запропонував зосередитися на збільшенні персоналу та оперативності в Управлінні комерційного космічного транспорту FAA, щоб справлятися зі зростаючим навантаженням, а не на впровадженні серйозних змін у політиці.

Джерела: TechCrunch