Varda Space Industries забезпечує місце посадки в Австралії для майбутніх космічних місій

Varda Space Industries, каліфорнійський стартап, який зосереджується на фармацевтичних дослідженнях і виробництві в космосі, досяг угоди з Southern Launch, приватним оператором полигону в Австралії, щодо майбутніх посадок космічних кораблів. Це сталося після того, як уряд США відмовився надати дозвіл на повторний запуск першої експериментальної місії Varda з фармацевтичними препаратами, виготовленими на орбіті. Федеральне авіаційне управління (FAA) і ВПС США не дозволили космічному кораблю Varda приземлитися на військовому випробувальному полігоні в Юті через проблеми безпеки.

Varda планує проводити регулярні місії на низькій навколоземній орбіті, щоб сприяти фармацевтичним дослідницьким експериментам і виготовляти ліки в умовах мікрогравітації. Компанія залучила фінансування венчурного капіталу та запускає першу партію з чотирьох тестових місій для розробки необхідних технологій. Під час цих місій Varda успішно виростила кристали ритонавіру, препарату від ВІЛ, у своєму космічному кораблі.

Щоб полегшити майбутні місії, Varda віддала пріоритет пошуку кількох місць посадки. Угода з Southern Launch дозволяє другій місії Varda, запланованій на середину 2024 року, повторно ввійти та приземлитися на віддаленому випробувальному полігоні Кунібба в Австралії. Однак Варда підкреслює, що все ще планує регулярно повертатися до Сполучених Штатів.

Деліан Аспарухов, голова ради та співзасновник Varda, підкреслює важливість наявності можливостей для повторного входу, подібно до того, як стартові компанії використовують різні стартові майданчики та космодроми. Випробувальний полігон Кунібба, розташований у Південній Австралії, є спеціальним полігоном для комерційного повернення в космос. Компанія Southern Launch, яка керує випробувальним полігоном, протягом останніх років провела кілька суборбітальних запусків ракет.

Для того, щоб проводити майбутні космічні місії та операції повернення в Австралію, Varda потрібно буде отримати комерційну ліцензію на повернення від FAA. Аспарухов очікує, що отримати схвалення від FAA та австралійських регуляторів для повторного входу на полігон Кунібба буде легше порівняно з попередньою заявкою на військовий полігон Юта.

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