Вірусні хижаки: Дослідження складного світу вірусів та їхніх супутників

Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається, коли вірус заражає інший вірус? Виявляється, віруси дійсно можуть стати жертвами інших вірусів, і наслідки далеко не звичайні. Ласкаво просимо до захоплюючого світу вірусних хижаків та їхніх супутників.

Коли вірус потрапляє в клітину, він може або перебувати в стані бездіяльності, або негайно почати розмножуватися. У разі реплікації вірус бере під контроль молекулярний механізм клітини, щоб виробляти свої копії, перш ніж вирватися на свободу. Однак інколи вірус виявляє, що він проник у клітину, у якій уже міститься інший сплячий вірус. Відбувається битва за контроль між двома зловмисниками, де перемогу може отримати будь-яка зі сторін.

Однак бувають випадки, коли вірус стикається з несподіваним сюрпризом, проникаючи в клітину: вірусний хижак підстерігає, спеціально щоб здобувати вірус. Ці вірусні хижаки, відомі як вірусні супутники, відомі біологам десятиліттями. Вони можуть мати значний вплив на своїх вірусів-помічників, або пошкоджуючи їх, або роблячи їх ефективнішими вбивцями.

Феномен вірусних супутників виходить за межі бактерій. Вірусні супутники рослин, які спочивають у рослинних клітинах, очікуючи на інші віруси, існують і можуть серйозно вплинути на здоров’я рослин. Крім того, останні дослідження показують, що багато антивірусних систем, таких як інструмент редагування генів CRISPR-Cas9, могли виникнути в еволюційній гонці озброєнь між вірусами та їхніми супутниками.

Під час захоплюючого нещодавнього відкриття команда студентів-мисливців за фагами з Університету Меріленда, округ Балтімор, натрапила на супутникового фага під назвою MiniFlayer, який веде абсолютно унікальний спосіб життя. На відміну від інших відомих супутників, MiniFlayer втратив здатність перебувати в стані спокою. Натомість він розвинув охолоджуючий придаток, який дозволяє йому зачепитися за свій вірус-помічник, як вампір, створюючи нерозривне партнерство в полюванні за новим господарем.

Дослідники все ще розгадують таємниці навколо вірусних супутників, але їхній потенціал змінити наше розуміння антивірусних стратегій величезний. Складна динаміка між вірусами та їхніми супутниками дає цінну інформацію про складний світ вірусних хижаків і здобичі.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

Чи можна захворіти вірусами?

Так, віруси можуть порушити свої нормальні функції, коли вони стикаються з іншими вірусами, відомими як вірусні супутники.

Що таке вірусні супутники?

Вірусні супутники — це віруси, які полюють на інші віруси. Вони можуть або пошкодити свої віруси-помічники, або зробити їх більш ефективними вбивцями.

Як вірусні супутники впливають на біологію?

Вірусні супутники відіграють певну роль у триваючій еволюційній гонці озброєнь між ними та їхніми вірусами-помічниками. Ця боротьба призвела до розробки різних антивірусних систем, деякі з яких були використані дослідниками, які вивчають антивірусні стратегії.

Яке значення MiniFlayer, нещодавно відкритого супутникового фага?

MiniFlayer — це перший сателітний фаг, який, як відомо, втратив здатність перебувати в стані спокою. Натомість він виробив унікальний додаток, який дозволяє йому зачепитися за свій вірус-помічник. Це відкриття проливає світло на різноманітні стратегії, які використовують вірусні супутники для забезпечення свого виживання та розмноження.

джерела:

- PubMed Central

- Американське товариство мікробіології