Використання гіроскопа для вимірювання коливань обертання Землі

Команда вчених розробила новий спосіб вимірювання коливань обертання Землі за допомогою гіроскопа. Дослідники з німецької геодезичної обсерваторії Wettzell створили 16-метровий лазерний резонатор, відомий як «G», який функціонує як кільцевий гіроскоп. Усередині подвійні лазерні промені, що рухаються в протилежних напрямках, взаємодіють, створюючи інтерференційну картину. Дослідники виявили, що коли Земля обертається, коливання її швидкості відображаються на інтерференційній картині. Аналізуючи картину перешкод, дослідники змогли розрахувати відстань, яку пройшла дана точка на Землі за певний період часу.

У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Nature Photonics, дослідники перевіряли продуктивність гіроскопа протягом чотирьох місяців і змогли виміряти тривалість певного дня з точністю до кількох мілісекунд. Цей рівень точності набагато вищий, ніж попередні методи, що використовувалися для вимірювання обертання Землі, і може бути використаний для створення більш точних геофізичних моделей глобального транспорту.

Висновки команди були обговорені Катериною Кіммінеллі та Джузеппе Брунетті в статті News & Views, також опублікованій у Nature Photonics. Дослідники припустили, що цей новий метод вимірювання тривалості дня разом із його варіаціями може призвести до покращених геофізичних моделей, які мають широке застосування в таких галузях, як кліматологія та навігація. Дослідники вважають, що цей підхід може забезпечити більш точні описи тривалості дня, враховуючи різні фактори, які впливають на обертання Землі, такі як тяга Місяця, океанські течії та атмосферні умови.

Загалом цей новий підхід, заснований на гіроскопі, є перспективним для вдосконалення нашого розуміння обертання Землі та його впливу на різні геофізичні явища.

джерела:

– K. Ulrich Schreiber та інші, Варіації швидкості обертання Землі, виміряні кільцевим лазерним інтерферометром, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Катерина Чімінеллі та інші, Лазерний гіроскоп точно відстежує обертання Землі, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y