Міські парки, побудовані на колишніх сміттєспалювальних заводах, можуть мати підвищений рівень свинцю, знаходять дослідження

Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Дьюка, виявило, що міські парки та дитячі майданчики, побудовані на місці колишніх сміттєспалювальних заводів, все ще можуть мати значно вищий рівень свинцю в ґрунті. Дослідження під керівництвом професора Деніела Д. Ріхтера проаналізували поверхневі зразки ґрунту з трьох міських парків у Даремі, штат Північна Кароліна, які були побудовані на колишніх сміттєспалювальних заводах, закритих на початку 1940-х років.

Дослідження показало, що зразки, зібрані з частини парку East Durham, містили рівень свинцю понад 2000 частин на мільйон, що більш ніж у п’ять разів перевищує поточний стандарт Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) щодо безпечних ґрунтів у дитячих ігрових зонах. Зразки з парку Уолтаун здебільшого містили низький рівень свинцю, але близько 10% викликали занепокоєння, а деякі були дуже високими. З іншого боку, всі зразки з Іст-Енд-парку мали рівень свинцю в ґрунті, нижчий від нинішнього порогу EPA для безпеки дітей.

Висновки підкреслюють необхідність посилення моніторингу та зусиль щодо пом’якшення наслідків у парках, побудованих на території колишніх сміттєспалювальних заводів. Ріхтер підкреслив важливість визначення ризиків забруднення та розуміння того, чому забруднення зменшується з різною швидкістю в різних місцях. Він закликав до широкомасштабного відбору проб і моніторингу, а також до створення ґрунтових карт і ґрунтових карт у містах Сполучених Штатів і Канади.

Історичні дослідження показують, що близько половини всіх досліджених міст США та Канади спалювали тверді відходи між 1930-ми і 1950-ми роками. У сміттєспалювальних заводах спалювали різне сміття та сміття, включно зі свинцевими продуктами. Залишки попелу, які концентрували забруднювачі, такі як свинець, іноді розкидали навколо парків та інших міських місць.

Щоб полегшити відбір проб і моніторинг, Ріхтер згадав про використання нових технологій, таких як портативні рентгенівські флуоресцентні інструменти. Ці прилади можуть забезпечити попередній аналіз зразків ґрунту на наявність кількох металів, у тому числі свинцю, лише за 20 секунд. Крім того, історичні записи про спалювання відходів і утилізацію золи можуть допомогти швидше визначити гарячі точки.

Загалом дослідження підкреслює потенційні довгострокові ризики для здоров’я, пов’язані із забрудненням міських ґрунтів свинцем, і наголошує на необхідності продовження зусиль для моніторингу та пом’якшення цих ризиків у парках та інших міських просторах, побудованих на території колишніх сміттєспалювальних заводів.

джерела:

– Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488