Нове уявлення про Уран: інфрачервоне полярне сяйво підтверджено вперше

Астрономи Лестерського університету підтвердили наявність інфрачервоного полярного сяйва на зовнішній планеті Уран. Це новаторське відкриття може розкрити таємниці магнітних полів планет нашої Сонячної системи і навіть пролити світло на потенціал життя у віддалених світах. Хоча ультрафіолетові полярні сяйва Урана спостерігаються з 1986 року, це перший раз, коли було підтверджено існування інфрачервоних полярних сяйв.

Полярні сяйва викликані високоенергетичними зарядженими частинками, які стикаються з атмосферою планети вздовж ліній магнітного поля. На Землі ці зіткнення призводять до вражаючих північного та південного сяйвів. Уран, який в основному складається з водню та гелію, випромінює світло за межами видимого спектра, включаючи інфрачервоне.

Команда вчених використовувала телескоп Keck II для аналізу певних довжин хвиль світла, випромінюваного Ураном в інфрачервоному спектрі. Вивчаючи лінії випромінювання, вони змогли визначити варіації яскравості іонів H3+, зарядженої частинки. Ця зміна яскравості служила термометром, що дає змогу зрозуміти атмосферу планети.

Спостереження виявили значне збільшення щільності H3+ в атмосфері Урана, що вказує на наявність інфрачервоного полярного сяйва. Це відкриття не тільки покращує наше розуміння магнітних полів у нашій Сонячній системі, але також має наслідки для ідентифікації інших потенційно придатних для життя екзопланет.

Провідний автор Емма Томас, доктор філософії. студент Університету Лестера, припускає, що енергійне полярне сяйво на таких газових гігантських планетах, як Уран, може пояснити, чому вони гарячіші, ніж очікувалося. Ця теорія припускає, що полярне сяйво генерує та штовхає тепло від полярного сяйва вниз до магнітного екватора. Вивчаючи полярне сяйво Урана, вчені можуть зробити прогнози щодо атмосфер і магнітних полів подібних екзопланет і визначити їх придатність для життя.

Підтвердження інфрачервоного полярного сяйва на Урані знаменує собою нову еру досліджень полярного сяйва на планеті. Результати цього дослідження сприяють розширенню наших знань про полярні сяйва крижаних гігантів, планетарні магнітні поля та навіть рідкісні явища на Землі, такі як геомагнітне реверсування.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Що таке полярне сяйво?

Полярне сяйво – це природне освітлення, яке виникає, коли заряджені частинки від Сонця взаємодіють із магнітним полем планети та стикаються з атомами в атмосфері.

З: Що таке інфрачервоне полярне сяйво?

Інфрачервоне полярне сяйво означає випромінювання світла за межі видимого спектру в інфрачервоному діапазоні. Це викликано високоенергетичними зарядженими частинками, які стикаються з атмосферою планети.

З: Чому відкриття інфрачервоного полярного сяйва на Урані є важливим?

Підтвердження інфрачервоного полярного сяйва на Урані дає цінну інформацію про магнітні поля планети та пропонує наслідки для ідентифікації потенційно придатних для життя екзопланет.

З: Як було підтверджено інфрачервоне полярне сяйво на Урані?

Вчені використовували телескоп Keck II для аналізу конкретних довжин хвиль світла, випромінюваного Ураном в інфрачервоному спектрі. Вивчаючи лінії випромінювання, вони змогли визначити варіації яскравості іонів H3+, що вказує на наявність інфрачервоного полярного сяйва.

З: Що ми можемо дізнатися, вивчаючи полярне сяйво Урана?

Вивчення полярного сяйва Урана може допомогти нам зрозуміти магнітні поля та атмосферні характеристики планет-гігантів із льодом, як у нашій Сонячній системі, так і за її межами. Ці знання сприяють нашому розумінню екзопланет і їх потенціалу для життя.