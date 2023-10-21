Вплив нейтрального водню на вихід фотонів Лаймана-Альфа в галактиках епохи реіонізації

Астрономи все ще не впевнені щодо процесу та часу реіонізації, коли водень у Всесвіті знову іонізується після існування у вигляді нейтральних атомів протягом приблизно 200 мільйонів років. Реіонізація відбувається за допомогою фотонів континууму Лаймана (LyC), які мають енергію, щоб вибити електрони з атомів водню. Питання полягає в тому, звідки взялися ці фотони LyC? Багато астрономів вважають, що ранні галактики зіграли певну роль у повторній іонізації Всесвіту.

У період реіонізації були галактики, які випромінювали випромінювання Лаймана-Альфа (Lyα), яке виділяється, коли атоми водню переходять із свого першого збудженого стану в основний стан. Однак не всі фотони Lyα змогли вийти з цих галактик. Якщо фотон Lyα розсіюється на край галактики, він може втекти та бути виявлений. Якщо жоден фотон Lyα не може вийти, це означає, що фотони LyC також не можуть вийти, і що галактика не сприяла реіонізації.

Наявність нейтрального водню (HI) у цих галактиках могла перешкоджати виходу фотонів Lyα і, як наслідок, фотонів LyC. Щоб дослідити це, було проведено дослідження на вибірці галактик, спостережуваних ближче до кінця реіонізації, з використанням випромінювання Lyα та [CII] (випромінювання вуглецю, який поглинув потрібну кількість енергії для виходу одного електрона) для вимірювання їх червоного зміщення.

Було порівняно червоне зміщення випромінювання Lyα та [CII] у кожній галактиці. Дослідники виявили, що зміщення швидкості між двома типами випромінювання, відоме як зміщення швидкості Lyα, позитивно корелювало з масою газу HI в галактиках епохи реіонізації. Це свідчить про те, що на вихід Lyα в цих галактиках впливає загальний вміст газу HI, а не локальні регіони.

Висновки показують, що збільшення кількості газу HI ускладнює вихід фотонів Lyα, що також перешкоджає виходу іонізуючих фотонів LyC. Це свідчить про те, що вивчення загального вмісту HI в галактиках може дати розуміння процесу реіонізації Всесвіту.

Очікується, що майбутні спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) нададуть якісніші дані про старі галактики з епохи реіонізації, запропонувавши краще розуміння цього важливого періоду в історії Всесвіту.

Джерела: Лорен Елікер, Університет Цинциннаті