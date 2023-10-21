Нові датчики відстеження зірок дозволяють виявляти супутникове сміття

Датчики відстеження зірок розробляються, щоб допомогти супутникам виявляти небезпечне орбітальне сміття, яке неможливо побачити із землі. Системи відстеження зірок використовують відоме положення зірок, щоб правильно орієнтувати супутники. Arcsec, бельгійський фахівець з компонентів космічних кораблів, співпрацює з португальською компанією NeuraSpace з управління космічним трафіком, щоб розробити трекер для виявлення уламків зірок, який, як очікується, буде продемонстровано в космосі до 2025 року. Поєднавши датчики Arcsec з наявними даними NeuraSpace із загальнодоступних джерел і наземного телескопа. партнерства, португальське підприємство зможе відстежувати набагато менші орбітальні уламки. Тим часом Redwire, що базується в Джексонвіллі, штат Флорида, розробила зірковий трекер, який може виявляти сміття, і планується, що він буде на орбіті протягом наступних шести місяців. Інші виробники також вивчають розробку зоряних трекерів для виявлення сміття.

Одним із застосувань зоряних трекерів для виявлення уламків є отримання зображень непрацюючих об’єктів у безпосередній близькості від космічного корабля. True Anomaly, виробник супутників із Денвера, планує використовувати для цієї мети пристрої відстеження зірок Redwire SpectraTRAC і камери для космічних апаратів. Луїс Гомес, генеральний директор компанії AAC Clyde Space, яка спеціалізується на малих супутниках, пояснює, що трекери зірок уже можуть виявляти небесні об’єкти, але ці дані зазвичай ігноруються для збереження бортової обчислювальної потужності.

Arcsec також вивчає способи модернізації трекерів зірок, які вже знаходяться на орбіті, для виявлення сміття. Наразі компанія поставила 50 зіркових трекерів, головним чином для комерційних кубових супутників на низькій навколоземній орбіті. Переконання клієнтів зоряних трекерів також відстежувати сміття призведе до додаткових витрат, але може покращити імідж бренду операторів. Партнерство між Arcsec і NeuraSpace створює стимул для користувачів зоряних трекерів стати спостерігачами за сміттям, оскільки клієнти отримуватимуть кращі послуги та інформацію від платформи керування космічним трафіком.

джерела:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026