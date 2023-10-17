Нове дослідження виявило, що мікропластик у хмарах може вплинути на клімат

Нещодавнє дослідження, опубліковане в Environmental Chemistry Letters, виявило наявність крихітних мікрочастинок пластику в хмарній воді, зібраній з високогірних вершин у Японії. Мікропластики розміром від 7.1 до 94.6 мікрометрів були виявлені в пробах хмарної води, що свідчить про те, що вони можуть впливати на формування хмар і потенційно впливати на клімат.

Вже встановлено, що мікропластик, тобто частинки розміром менше 5 міліметрів, забруднює світові океани, річки, ґрунти та навіть внутрішні органи дикої природи. Зростаюча кількість досліджень також показала, що мікропластик може переноситися крізь атмосферу, здуваючись у повітря вітром і морськими бризками, а потім падати назад на землю під час дощу. Тепер це нове дослідження показує, що мікропластик також може бути присутнім у хмарах.

Дослідники зібрали зразки хмарної води за допомогою пристроїв з тонким дротом і проаналізували їх за допомогою методів візуалізації. Вони знайшли мікропластик з дев'яти різних видів пластику, включаючи поліетилен, поліпропілен і поліетилентерефталат. Кожен досліджений літр хмарної води містив від 6.7 до 13.9 мікропластику, хоча фактичні цифри можуть бути вищими через потенційну втрату частинок під час збирання.

Дослідження показує, що мікропластик може діяти як ядра конденсації хмари або частинки ядра льоду, впливаючи на формування хмари. Це може мати наслідки для клімату Землі, оскільки хмари можуть відбивати сонячне світло та охолоджувати планету, або сприяти вивільненню парникових газів, таких як метан і вуглекислий газ, нагріваючи Землю.

Однак деякі експерти викликають сумніви щодо прямого впливу мікропластику на формування хмар. Вони стверджують, що наявність мікропластику в хмарах може просто означати, що частинки переносяться з повітряною масою і не впливають безпосередньо на сам процес формування хмар.

Визначення впливу пластику на системи, екосистеми та здоров’я Землі є надзвичайно важливим, враховуючи прогнозоване збільшення виробництва пластикових відходів. Оскільки в період з 26-х до 1950 року очікується 2050 мільярдів метричних тонн пластикових відходів, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти вплив мікропластику на формування хмар і клімат.

джерела:

– Листи з хімії навколишнього середовища

– Монгабей