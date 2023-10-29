Нове дослідження розкриває дивовижний шлях утворення планет-шахраїв

Вчених давно захоплює таємнича природа планет-ізгоїв — самотніх мандрівників у космосі. Попередні теорії припускали, що ці небесні кочівники могли утворитися лише в однозіркових системах через рідкісні майже зіткнення або гравітаційні збурення. Проте революційне дослідження кидає виклик цій загальноприйнятій думці та проливає світло на новий шлях створення цих загадкових об’єктів.

У цьому піонерському дослідженні команда астрофізиків провела моделювання, зосереджене на нахилених подвійних зоряних системах. Ці системи складаються з двох зірок, що обертаються навколо одна одної. Дослідники виявили, що в подвійних системах із зміщеними орбітальними площинами планети можуть стати роз’єднаними та відійти, навіть якщо вони сильно розсіяні.

На відміну від однозіркових систем, де планети повинні бути близько розташовані, щоб стати планетами-шахраями, комбінований гравітаційний вплив зірок та інших планет у подвійних системах може дестабілізувати орбіти деяких планет, що призводить до їх незалежного блукання. Дивно, але дослідження виявило, що наявність планети розміром з Нептун може ініціювати утворення планет-шахраїв на кругових подвійних зіркових орбітах. Навіть суперземля може спровокувати народження цих самотніх мандрівників, якщо зірки обертаються навколо одна одної по еліптичній траєкторії.

Цей новий механізм утворення планет-ізгоїв свідчить про те, що в нашій галактиці може бути безліч менших скелястих мандрівників. Хоча більшість відомих планет-ізгоїв є масивними газовими гігантами, це дослідження припускає, що в Чумацькому Шляху може бути велика кількість менших світів. Однак виявлення цих мініатюрних міжзоряних авантюристів становить серйозну проблему через їх розташування в темному та холодному просторі міжзоряного простору.

Це новаторське дослідження, опубліковане на відомому сервері препринтів arXiv, дає новий погляд на походження планет-шахраїв. Зараз вчені припускають, що кількість вільно плаваючих планет у нашій галактиці може перевищити попередні оцінки. Отже, спроби розкрити ці приховані перлини серед величезного космосу посилюються.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке планета-шахрай?



A: Планета-шахрай, також відома як вільно плаваюча планета, відноситься до планети, яка не прив’язана до жодної зірки та незалежно дрейфує в просторі.

З: Як утворюються планети-ізгої?



Відповідь: Попередні теорії припускали, що планети-ізгої могли утворюватися в результаті майже зіткнень або гравітаційних збурень в однозіркових системах. Однак це нове дослідження показує, що планети-ізгої також можуть утворюватися в подвійних зоряних системах через вплив сил тяжіння як зірок, так і інших планет.

З: Чи рідкісні планети-шахраї?



Відповідь: Хоча раніше вони вважалися незвичайними, це дослідження показує, що планети-ізгої можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше. Відкриття менших скелястих планет-ізгоїв може бути особливо поширеним, враховуючи поширеність суперземель навколо червоних карликів.

З: Як вчені виявляють планети-шахраї?



Відповідь: Виявляти планети-шахраї надзвичайно складно, оскільки на них не висвітлюється світло зірок. Вчені використовують різні методи, включаючи гравітаційне мікролінзування та інфрачервоні спостереження, щоб ідентифікувати ці невловимі небесні тіла.