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Австралія розробляє діагностичний інструмент на основі CRISPR для виявлення вірусу Monkeypox

ByВікі Ставропулу

Вересень 19, 2023
Австралія розробляє діагностичний інструмент на основі CRISPR для виявлення вірусу Monkeypox

Дослідники в Австралії розробили революційний діагностичний інструмент MPXV-CRISPR для виявлення вірусу мавпячої віспи (MPXV). Цей інструмент, перший у своєму роді в Австралії, використовує технологію CRISPR для виявлення вірусу з надзвичайною точністю та швидкістю. Дослідження, проведене спільними зусиллями під керівництвом Інституту інфекцій та імунітету Пітера Догерті та Інституту медичних досліджень Уолтера та Елізи Холл, було опубліковано в The Lancet Microbe.

Хоча технологія CRISPR найбільш відома своїми можливостями редагування геному, нещодавно вона стала потужним інструментом для діагностичних цілей. MPXV-CRISPR розроблено для націлювання на конкретні генетичні послідовності, які містяться лише у вірусі MPXV. Доктор Су Джен Лоу з Університету Мельбурна, один із співавторів дослідження, пояснила, що діагностичні інструменти на основі CRISPR діють як надточні детективи, швидко ідентифікуючи генетичний матеріал, пов’язаний із конкретними патогенами.

Інструмент MPXV-CRISPR запрограмований на розпізнавання вірусу за допомогою інженерних «посібників» на основі бази даних із 523 геномів MPXV. Коли вірусна ДНК присутня в клінічному зразку, система CRISPR спрямовується до мішені та видає сигнал, який вказує на наявність вірусу. Рівні чутливості та точності цього методу тестування можна порівняти з методами золотого стандарту ПЛР, але з перевагою надання результатів за частку часу.

Однією з революційних особливостей MPXV-CRISPR є швидкість, з якою він може встановити діагноз. Традиційна діагностика віспи мавп часто покладається на централізовані лабораторні налаштування, що може призвести до затримок на кілька днів до отримання результатів тесту. Навпаки, MPXV-CRISPR може виявити вірус лише за 45 хвилин, що дозволяє швидко виявити на місці.

Зараз дослідницька група працює над адаптацією MPXV-CRISPR до портативного пристрою, який можна використовувати в пунктах медичної допомоги по всій країні. Це забезпечить швидшу та доступнішу діагностику, особливо у віддалених районах або місцях з обмеженими ресурсами. Команда прагне революціонізувати лікування віспи мавп, покращити результати лікування пацієнтів і посилити реакцію громадської охорони здоров’я на майбутні спалахи.

У дослідницькій співпраці брали участь Інститут Пітера Догерті, Інститут медичних досліджень Волтера та Елізи Хол, Мельбурнський центр сексуального здоров’я та Університет Монаша.

джерела:
– Ланцетний мікроб
– Інститут інфекції та імунітету Пітера Доерті
– Інститут медичних досліджень Волтера та Елізи Хол

By Вікі Ставропулу

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