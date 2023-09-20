Представляємо MPXV-CRISPR: революційний інструмент діагностики вірусу віспи мавп

Команда вчених з Інституту інфекції та імунітету Пітера Доерті та Інституту медичних досліджень Уолтера та Елізи Хол розробила новаторський діагностичний інструмент під назвою MPXV-CRISPR. Цей інструмент, опублікований у The Lancet Microbe, використовує технологію CRISPR для швидкого й точного виявлення вірусу віспи мавп (MPXV) у клінічних зразках, перевершуючи існуючі методи діагностики. Він спеціально націлений на генетичні послідовності, унікальні для MPXV, що робить його першим діагностичним методом на основі CRISPR в Австралії.

Технологія CRISPR, відома своїми можливостями редагування геному, зараз використовується для діагностичних цілей. Доктор Су Джен Лоу, науковий співробітник Інституту Доерті та один із перших авторів дослідження, описує діагностику на основі CRISPR як точні детективи, які ідентифікують конкретні підказки, пов’язані з наявністю патогенів. У випадку MPXV-CRISPR він «запрограмований» розпізнавати вірус за допомогою інженерних інструкцій, які зв’язуються з певними частинами вірусної ДНК.

Коли ДНК вірусу виявляється в клінічному зразку, система CRISPR направляється до мішені та видає сигнал, який вказує на наявність вірусу. Цей діагностичний метод забезпечує чутливість і точність, порівнянну з методами золотого стандарту ПЛР, але за частку часу.

Однією з революційних особливостей MPXV-CRISPR є швидкість встановлення діагнозу. Сучасна діагностика віспи мавп часто дає результати протягом декількох днів, тоді як MPXV-CRISPR може виявити вірус лише за 45 хвилин. Зараз команда працює над адаптацією цієї технології до портативного пристрою, який можна використовувати для виявлення вірусу мавпячої віспи на місці в різних закладах охорони здоров’я.

Доктор Шивані Пасріча, старший науковий співробітник Інституту медичних досліджень Уолтера та Елізи Холла та співавтор дослідження, наголошує на потенційному впливі MPXV-CRISPR на громадське здоров’я. Покращуючи доступ до швидкої та надійної діагностики, особливо в районах з обмеженими ресурсами або у віддалених місцях, цей децентралізований підхід до тестування може пришвидшити лікування та покращити результати для пацієнтів.

У співпраці між дослідницькими установами брали участь Інститут Догерті, Інститут медичних досліджень Волтера та Елізи Хол, Мельбурнський центр сексуального здоров’я та Університет Монаша.

джерело:

– Су Джен Лоу та інші, Швидке виявлення вірусу віспи мавп за допомогою опосередкованого аналізу CRISPR-Cas12a: дослідження лабораторної перевірки та оцінки, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9