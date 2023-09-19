Астрономи вперше спостерігали радіохвилі наднової типу Ia

Астрономи зробили безпрецедентне відкриття, виявивши радіохвилі, які випромінює наднова типу Ia. Це революційне спостереження розкриває нове уявлення про природу вибухів білих карликів та їх багате на гелій середовище.

Наднові типу Ia - це ядерні вибухи, які відбуваються в білих карликових зірках. Вони широко використовуються астрономами для вимірювання космологічних відстаней і вивчення розширення Всесвіту. Однак точний механізм виникнення наднових типу Ia до кінця не вивчений. Вважається, що вибух викликаний акрецією маси від зірки-компаньйона, де акреційний матеріал складається в основному з водню. Проте також було висунуто гіпотезу, що білі карлики можуть накопичувати гелій із зірки-компаньйона, яка вже втратила свій зовнішній шар водню.

Однією із таємниць навколо вибухів білих карликів є поведінка знятої матерії із зірки-компаньйона. Не весь матеріал потрапляє на білого карлика; частина цього утворює хмару навколозоряного матеріалу навколо подвійної зоряної системи. Очікувалося, що ударні хвилі від вибуху, що проходять через цей навколозоряний матеріал, збудять атоми та призведуть до випромінювання сильних радіохвиль. Незважаючи на численні спостереження наднових типів Ia, що відбуваються в хмарі навколозоряного матеріалу, випромінювання радіохвиль досі не було виявлено.

Міжнародна група дослідників, включаючи членів Стокгольмського університету та Національної астрономічної обсерваторії Японії, спостерігала наднову типу Ia, яка вибухнула в 2020 році. Вони виявили, що ця наднова була оточена навколозоряним матеріалом, який переважно складається з гелію. Крім того, вони успішно виявили радіохвилі від наднової. Порівнюючи спостережувану потужність радіохвилі з теоретичними моделями, дослідники визначили, що білий карлик накопичував матеріал зі швидкістю приблизно 1/1000 маси Сонця на рік. Це перша підтверджена наднова типу Ia, викликана акрецією маси зірки-компаньйона, зовнішній шар якої складається переважно з гелію.

Очікується, що відкриття радіохвиль від цієї багатої на гелій наднової типу Ia поглибить наше розуміння механізму вибуху та умов, що призводять до наднової типу Ia. Дослідницька група планує продовжити пошуки радіовипромінювань від інших наднових зірок типу Ia, щоб отримати подальше розуміння еволюції, яка призвела до цих вибухових подій.

Джерело: Ерік К. Кул, Джоел Йоханссон, Йеспер Соллерман, Хав’єр Молдон, Такаші Дж. Морія, Сеппо Маттіла, Стів Шульце, Лаура Хом’юк, Мігель Перес-Торрес, «Радіодетектована наднова типу Ia із багатим на гелій навколозоряним матеріалом». , Челсі Гарріс, Пітер Лундквіст, Меттью Грем, Шенг Янг, Деніел А. Перлі, Нора Лінн Стротьоганн, Крістоффер Фремлінг, Авішай Гал-Ям, Джеремі Лезмі, Кейт Магуайр, Конор Оманд, Метью Сміт, Ігор Андреоні, Ерік С. Беллм, Джошуа С. Блум, Кішалай Де, Стівен Л. Грум, Мансі М. Каслівал, Френк Дж. Массі, Майкл С. Медфорд, Сунгмін Парк, Джосія Пурдум, Томас М. Рейнольдс, Рід Редл, Естель Роберт, Стюарт Д. Райдер, Яшві Шарма та Деніел Стерн, Nature, 17 травня 2023 р.