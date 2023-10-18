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Розкриття секретів поведінки клітин на м’яких субстратах: зміна парадигми в механобіології

ByВікі Ставропулу

Жовтень 18, 2023
Розкриття секретів поведінки клітин на м’яких субстратах: зміна парадигми в механобіології

Дослідницька група з Університету Турку та Центру біологічних наук Турку у співпраці з Misvik Biology Ltd розробила революційний метод вивчення того, як ракові клітини поводяться як у середовищі м’яких, так і в жорстких тканинах. Традиційне переконання полягало в тому, що клітини мають тенденцію поширюватися і рости більше на жорсткіших поверхнях. Однак це дослідження ставить під сумнів це припущення та відкриває нові шляхи для досліджень біології раку та тканинної інженерії.

Команда використовувала обчислювальне моделювання та широкий спектр умов росту, щоб порівняти поведінку клітин на м’яких і жорстких поверхнях у великих деталях. Вони використовували автоматизовану машину для мікродруку різних білкових сумішей на цих поверхнях, імітуючи білки, які оточують клітини в організмі та надають інформацію про тканинне середовище.

Результати дослідження показали, що правильна комбінація білків може підтримувати ріст клітин на м’яких поверхнях, забезпечуючи ключові ознаки виживання. Це кидає виклик існуючій парадигмі та відкриває нові можливості для досліджень як у біології раку, так і в тканинній інженерії. Дослідницька група вважає, що, використовуючи більш різноманітні білкові суміші в культурі клітин, вони можуть створити більш фізіологічну обстановку поза тілом, дозволяючи ефективніше моделювати хворі та здорові стани.

Це дослідження також пролило світло на те, як клітини можуть прилипати, функціонувати та ефективно сигналізувати на м’яких субстратах. Це спричинило фундаментальний зсув у нашому розумінні механобіології. Ці ідеї можуть покращити наше розуміння прогресування раку та розробити нові стратегії тканинної інженерії.

Загалом, це дослідження виявило важливі знання про поведінку клітин на м’яких субстратах, поставивши під сумнів існуючі переконання та відкривши нові шляхи для майбутніх досліджень у біології раку та тканинної інженерії.

джерело:
– Джеймс Р. В. Конвей та ін., Композиції визначеного позаклітинного матриксу підтримують розповсюдження нечутливих до жорсткості клітин і сигналізацію адгезії, Праці Національної академії наук (2023).

By Вікі Ставропулу

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