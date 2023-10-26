Розкриття нових шляхів деградації білка: вікно в терапевтичний потенціал

Білки можуть бути як корисними, так і шкідливими для організму людини. Хоча вони відіграють вирішальну роль у травленні та відновленні м’язів, певні білки також можуть сприяти таким захворюванням, як рак і хвороба Альцгеймера. Традиційні терапевтичні підходи передбачали блокування активного центру білка для запобігання його взаємодії з клітинами. Проте дослідники зі Стенфордського університету нещодавно відкрили новий шлях, який пропонує альтернативний метод деградації білка.

У революційному дослідженні, опублікованому в Science, хіміки зі Стенфорда дослідили внутрішню роботу лізосом, клітинних «подрібнювачів деревини», відповідальних за розщеплення білків. Розуміючи, як білки транспортуються до лізосом, дослідники відкрили двері для розробки інноваційних терапевтичних засобів для лікування вікових розладів, аутоімунних захворювань і навіть стійких до лікування ракових захворювань.

Дослідження було зосереджено на лізосомальних націлених химерах (LYTAC), які використовують природні механізми деградації клітини для позначення та усунення шкідливих білків. Ці LYTAC можуть ідентифікувати та націлюватися на білки, присутні на мембрані клітини або поблизу неї, забезпечуючи більш повну деградацію білка. Незважаючи на те, що LYTAC показали багатообіцяючі результати, рівень їх успіху був різним, а основні механізми не були повністю зрозумілі.

За допомогою генетичного аналізу CRISPR дослідницька група виявила нові клітинні компоненти, які впливають на ефективність LYTAC. Наприклад, вони виявили зв'язок між рівнем недильованого куліну 3 (CUL3) і ефективністю LYTAC. Вищі рівні недильованого CUL3 корелювали з підвищенням ефективності LYTAC. Це відкриття потенційно може призвести до розробки тесту, який передбачає відповідь пацієнта на терапію LYTAC.

Крім того, дослідники виявили, що білки, що містять 6-фосфати манози (M6P), можуть заважати LYTAC виконувати свою функцію. Ці цукри приєднуються до білків, призначених для лізосомальної деградації, і займають рецептори, з якими LYTAC повинні зв’язуватися. Порушуючи біосинтез M6P, більше вільних рецепторів було доступно на поверхні клітини, підвищуючи ефективність LYTAC.

Результати цього дослідження мають значні наслідки для відкриття ліків і розробки терапевтичних засобів, які використовують природні шляхи деградації білка в організмі. Розуміючи, як білки розкладаються, дослідники можуть розробити більш ефективні методи лікування різних захворювань. Ці ідеї проливають світло на раніше недосліджену область біології та висвітлюють потенціал для використання клітинних процесів для боротьби зі шкідливими білками.

-

FAQ

Що таке лізосоми?

Лізосоми - це клітинні органели, відповідальні за розщеплення білків та інших клітинних відходів.

Який традиційний підхід до націлювання на білки?

Традиційний підхід передбачає блокування активного центру білка, щоб запобігти його взаємодії з клітинами.

Що таке LYTAC?

LYTAC, або лізосомальні націлені химери, є терапевтичними агентами, які використовують механізм клітинної деградації для позначення та усунення шкідливих білків.

Як працюють LYTAC?

LYTAC зв’язуються зі специфічними рецепторами на поверхні клітини та човниковими білками для деградації в лізосомах.

Що таке 6-фосфати манози (M6P)?

M6P - це молекули цукру, які приєднуються до білків, призначених для розкладання в лізосомах.

Джерело: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249