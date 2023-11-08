Астрономи виявили стародавній рентгенівський квазар, що працює на основі насіння доісторичної чорної діри

Команда астрономів за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) НАСА та рентгенівської обсерваторії Чандра зробила надзвичайне відкриття: найстаріший і найвіддаленіший квазар, що випромінює рентгенівське випромінювання, у відомому Всесвіті. Це дивовижне явище, здається, живиться «насінням» стародавньої надмасивної чорної діри, що проливає світло на походження цих космічних гігантів.

Квазари — це сяючі ядра активних галактик, які рухаються гравітаційним впливом надмасивних чорних дір, які поглинають навколишню матерію, випускаючи інтенсивне теплове випромінювання. Вони можуть засліпити таким блиском у всьому електромагнітному спектрі, що затьмарюють сукупне світло кожної зірки в межах своїх галактик.

Цей нещодавно ідентифікований квазар, відомий як UHZ1, випромінює рентгенівське випромінювання високої енергії та був виявлений, коли Всесвіту було лише 450 мільйонів років. Пройшовши приблизно 13.7 мільярдів років подорожі, щоб досягти нас, UHZ1 може стати прикладом чорної діри «зародка» з раннього Всесвіту, надаючи уявлення про формування надмасивних чорних дір, маса яких у мільйони або навіть мільярди разів перевищує масу Сонця.

Співавтор дослідження, професор Пріямвада Натараджан з Єльського університету, висловив ентузіазм щодо присутності цієї надмасивної чорної діри в галактиці лише через 450 мільйонів років після Великого вибуху. Телескоп NASA Chandra зафіксував рентгенівське випромінювання цього віддаленого квазара, у центрі якого знаходиться величезна чорна діра.

FAQ

Що таке квазар?

Квазари — це яскраві ядра активних галактик, які живляться надмасивними чорними дірами.

Що таке надмасивна чорна діра?

Надмасивні чорні діри — це неймовірно масивні небесні об’єкти, розташовані в центрах галактик, маса яких у мільйони або мільярди разів перевищує масу Сонця.

Скільки років відкритому квазару UHZ1?

UHZ1 було виявлено, коли Всесвіту було лише 450 мільйонів років, і він подорожував 13.7 мільярдів років, щоб досягти нас.

Чого UHZ1 може навчити нас про надмасивні чорні діри?

UHZ1 може бути прикладом «насіння» чорної діри з раннього Всесвіту, пропонуючи уявлення про те, як надмасивні чорні діри досягли своєї величезної маси.

Чи є ще давні насіння чорної діри, які чекають свого відкриття?

Команда вважає, що UHZ1 може бути лише початком, оскільки космічний телескоп Джеймса Вебба відкрив безпрецедентні можливості для дослідження раннього Всесвіту та виявлення більш важких галактик.

Як космічний телескоп Джеймса Вебба сприятиме цим дослідженням?

Розширені можливості космічного телескопа Джеймса Вебба допоможуть у відкритті додаткових галактик, подібних до UHZ1, що дозволить краще зрозуміти поширеність надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті.