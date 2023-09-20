Розуміння бактеріальних двигунів: наслідки для ефективних наномашин

Дослідники з Університету Нагоя, Університету Осаки та Інституту біонауки та технологій Нагахама зробили значні відкриття щодо пересування бактерій та їх потенційного застосування в розробці наномашин. Команда під керівництвом почесного професора Мічіо Хомми та професора Сейдзі Кодзіми визначила роль молекули FliG у шарі джгутиків, або «моторі» бактерій.

Джгутиковий двигун у бактерій має ротор і статор. Статор функціонує як двигун, а ротор обертається на основі передачі обертання статора. Цей механізм дозволяє бактеріям рухатися вперед або назад. Кільце C, білковий комплекс, контролює цей рух. Молекула FliG у кільці C діє як зчеплення, полегшуючи перемикання між рухом вперед і назад.

Дослідники досліджували мутант G215A молекули FliG, який викликає постійне обертання двигуна за годинниковою стрілкою. Завдяки своєму дослідженню команда виявила, що зміни в структурі FliG і взаємодія молекул води навколо нього відповідають за рух за годинниковою стрілкою. Ці зміни також відбуваються в нормальній формі FliG, коли він обертається за годинниковою стрілкою. Структурні відмінності дозволяють бактеріям перемикатися між рухом вперед і назад у відповідь на навколишнє середовище.

Розуміння фізичних властивостей білка FliG є проривом у розумінні молекулярного механізму перемикання обертів у двигунах. Отримані результати прокладають шлях для розробки компактних двигунів з вищою ефективністю перетворення енергії. Ці знання можна застосувати при розробці штучних наномашин, які мають точний контроль над своїм обертанням. Ці досягнення можуть революціонізувати різні галузі, такі як медицина та дизайн штучного життя.

Дослідження, опубліковане в iScience, знаменує значний крок вперед у нашому розумінні бактеріальних двигунів та їх потенційних наслідків для розробки більш ефективних наномашин. Він відкриває нові шляхи для досліджень у галузі нанотехнологій та інженерії, пропонуючи захоплюючі можливості для майбутніх технологічних досягнень.

джерело:

Тацуро Нішікіно та ін. Зміни в гідрофобній мережі домену FliGMC викликають перемикання обертання джгутикового двигуна, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Нагойський університет]