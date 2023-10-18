Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Згідно з новим дослідженням, зірки потенційно можуть бути розрізані навпіл «релятивістськими лезами»

ByМамфо Брешіа

Жовтень 18, 2023
Згідно з новим дослідженням, зірки потенційно можуть бути розрізані навпіл «релятивістськими лезами»

Нове дослідження, проведене дослідниками з Центру космології та фізики елементарних частинок Університету Нью-Йорка, показує, що зірки можна розрізати навпіл за допомогою «релятивістських лез», які є надпотужними потоками плазми, сформованими надзвичайно сильними магнітними полями. Ці леза, що розщеплюють зірки, потенційно можуть пояснити деякі з найяскравіших вибухів у Всесвіті, відомих як гамма-спалахи (GRB).

GRB - це надзвичайно потужні вибухи в небі, але вони часто відбуваються надто далеко, щоб ми могли спостерігати їх детально. Вважається, що ці спалахи породжуються або чорними дірами, або магнетарами, які є сильно намагніченими нейтронними зірками. Однак астрономам було важко пояснити повільне згасання деяких гамма-всплесків.

У цьому новому дослідженні автори припускають, що ці затримувані гамма-всплески можуть бути результатом смерті масивних зірок. Коли зірка гине, її ядро ​​руйнується, утворюючи нейтронну зірку, оточену шарами водню та гелію. Завдяки швидкому стисненню та обертанню ця нейтронна зірка може отримати надзвичайно сильне магнітне поле, перетворюючи її на магнетар.

Хаотичне середовище, що оточує новонароджений магнетар, змушує його оточення шалено крутитися через інтенсивне випромінювання та магнітні поля. Попередні дослідження показують, що в результаті вздовж осі обертання магнетара утворюється струмінь. Проте дослідники в цьому дослідженні виявили, що магнітні поля магнетара також можуть створювати спалахи випромінювання вздовж екватора.

Ці спалахи випромінювання, сформовані відцентровими силами зірки, що обертається, утворюють лезо, яке рухається крізь зірку зі швидкістю майже світла. Енергія, яку несе це «релятивістське лезо», більша, ніж у вибуху наднової зірки, і може фактично розколоти зірку навпіл, коли вона рухається назовні. Лезо продовжує подорожувати на значну відстань, перш ніж втрачати імпульс, що потенційно пояснює повільне згасання певних GRB.

Під час своєї подорожі лезо також накопичує більше матеріалу, посилюючи свою руйнівну силу. Крім того, лезо викликає нестабільність у самій зірці, що призводить до її остаточної загибелі.

Хоча це дослідження служить для демонстрації правдоподібності релятивістських лопатей, що пояснюють гамма-всплески, майбутні дослідження мають на меті проаналізувати, як ці лопаті еволюціонують з часом, і зрозуміти пов’язаний з ними процес зіркової смерті. Визначивши ключові ознаки цього типу вибуху, вчені можуть підтвердити, чи співпадають раніше спостережувані гамма-всплески з цією моделлю.

Джерела: Центр космології та фізики елементарних частинок Нью-Йоркського університету, arXiv.org

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

наука

NASA успішно 3D-друкує та випробуває сопло ракетного двигуна для польотів у глибокий космос

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Нове уявлення про швидкі радіосплески та землетруси

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа
наука

Приєднуйтесь до Місячних свят: Міжнародна нічна подія спостереження за Місяцем

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

наука

NASA успішно 3D-друкує та випробуває сопло ракетного двигуна для польотів у глибокий космос

Жовтень 20, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Нове уявлення про швидкі радіосплески та землетруси

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Приєднуйтесь до Місячних свят: Міжнародна нічна подія спостереження за Місяцем

Жовтень 20, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Як супутники Starlink компанії SpaceX впливають на радіоастрономію

Жовтень 20, 2023 Габріель Бота 0 Коментарі