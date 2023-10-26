United Launch Alliance збирається запустити першу ракету Vulcan напередодні Різдва

Лондон, 26 жовтня 2023 р. – United Launch Alliance (ULA), відоме спільне підприємство компаній Boeing і Lockheed Martin, офіційно оголосило про свої плани розпочати перший політ довгоочікуваної ракети Vulcan напередодні Різдва, як повідомляє CNBC. Торі Бруно, генеральний директор ULA, розповів про цю захоплюючу подію під час свого виступу на саміті CNBC Technology Executive Council. Вікно запуску встановлено з 24 по 26 грудня.

ULA старанно керує будівництвом і кваліфікацією верхнього ступеня ракети Vulcan, запланована дата завершення – листопад. Однак у разі будь-яких несподіваних затримок ULA перенесе запуск на січень, щоб забезпечити безперебійну та успішну місію. Запуск Vulcan зіткнувся з кількома невдачами на початку цього року, включаючи вибух двигуна під час тестування, проведеного його постачальником, Blue Origin.

Новаторська місія Cert-1 стане дебютом для ракети Vulcan і включатиме транспортування комерційного місячного посадкового модуля, розробленого Astrobotic, разом із корисним вантажем для Celestis. Цей винятковий корисний вантаж слугуватиме меморіальною службою, перевозячи дорогий прах людей, які бажали бути похованими у вічному просторі космосу.

Після успішного запуску Vulcan ULA передбачає кілька запусків у 2024 році з наступним прискоренням частоти запуску до двотижневого графіка до другої половини 2025 року. ULA нещодавно уклала контракт на запуск супутників Kuiper від Amazon, що призвело до збалансованого відставання приблизно приблизно 50-50 між державними та комерційними проектами.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Що таке ULA?

United Launch Alliance (ULA) — це спільне підприємство аерокосмічних гігантів Boeing і Lockheed Martin, що спеціалізується на послугах запуску в космос. ULA відома розгортанням передових ракет і корисних вантажів у космосі.

2. Що таке ракета «Вулкан»?

Ракета Вулкан - це інноваційна космічна ракета-носій, розроблена ULA. Це нове покоління ракет, призначених для доставки на орбіту різного корисного вантажу, включаючи супутники та космічні кораблі з екіпажем.

3. Що таке місія Cert-1?

Місія Cert-1 відноситься до вирішального першого польоту ракети Vulcan. Він транспортуватиме комерційний місячний посадковий модуль, створений Astrobotic, а також меморіальний корисний вантаж для Celestis, що несе прах людей, які бажали небесного спочинку.

4. Яке стартове вікно для ракети «Вулкан»?

Пуск ракети Vulcan запланований на 24-26 грудня. Однак у разі непередбачених обставин запуск може бути перенесений на січень, щоб забезпечити безпечне та успішне виконання місії.

5. Які майбутні плани запуску ULA?

Після дебюту ракети Vulcan ULA має намір провести кілька запусків у 2024 році, поступово збільшуючи частоту запусків до кожного другого тижня до другої половини 2025 року. Недавній контракт на запуск супутника Amazon Kuiper сприяв збалансованому відставанню від державних і комерційних проектів.