Нова ракета Vulcan Centaur збирається запустити з захоплюючою місією

Майбутній святковий сезон принесе ще одну особливу нагоду для ентузіастів космосу, оскільки United Launch Alliance (ULA) готується до довгоочікуваного дебютного польоту своєї нової ракети Vulcan Centaur. Ця місія, запланована на Святвечір, відома як Сертифікація-1 (Cert-1), стане важливою віхою в можливостях ULA щодо запуску та дослідницьких зусиль.

Ракета Vulcan Centaur має замінити кораблі ULA Atlas V і Delta IV, похвалившись досягненнями, які розсунуть межі дослідження космосу. Оснащений двома двигунами BE-4, створеними Blue Origin, основний ступінь Vulcan Centaur використовує рідкий кисень і рідкий метан, подібно до двигуна Raptor від SpaceX. Ця екологічно чиста силова установка є кроком вперед у екологічних ракетних технологіях.

Крім того, верхня частина Vulcan Centaur оснащена двома двигунами RL10 від Aerojet Rocketdyne, які спалюють водень для створення потужної тяги. Крім того, ракета може бути доповнена ракетними прискорювачами (SRB) для підвищення її підйомної здатності відповідно до вимог місії.

Найпотужніша конфігурація Vulcan Centaur, оснащена шістьма SRB, може похвалитися вражаючою вантажопідйомністю 60,000 27,200 фунтів (XNUMX XNUMX кілограмів) на низьку навколоземну орбіту (LEO). За вантажопідйомністю це перевершує Delta IV Heavy, що вийшла з експлуатації, і навіть найбільший варіант Atlas V.

Cert-1 буде не тільки випробувальним польотом, але й розпочне захоплюючу місячну місію. Місячний посадковий апарат Peregrine компанії Astrobotic, що базується в Піттсбурзі, вирушить у свою першу подорож до Місяця на борту Vulcan Centaur. Ця демонстрація підкреслює відданість ULA підтримці передових пошукових робіт.

Поки ULA готується до Cert-1 після подолання затримок, спричинених вибухом верхніх ступенів під час випробувань на початку цього року, любителі космосу з нетерпінням чекають запуску цієї надсучасної ракети. Завдяки своїм вражаючим можливостям і потенційним майбутнім застосуванням Vulcan Centaur знаменує собою важливу віху в постійних зусиллях ULA, спрямованих на досягнення нових висот дослідження космосу.

FAQ

1. Що таке ракета Вулкан Кентавр?

Ракета Vulcan Centaur — це ракета-носій наступного покоління United Launch Alliance, призначена для заміни їхніх ракет Atlas V і Delta IV.

2. Яка вантажопідйомність Vulcan Centaur?

Vulcan Centaur здатний доставити 60,000 27,200 фунтів (XNUMX XNUMX кілограмів) корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту (LEO) у своїй найпотужнішій конфігурації.

3. Які двигуни живлять Vulcan Centaur?

Vulcan Centaur приводиться в рух двома двигунами BE-4, виготовленими компанією Blue Origin для основного ступеня, і двома двигунами RL10 від Aerojet Rocketdyne для верхнього ступеня.

4. Чи використовуватимуть Vulcan Centaur для місячних місій?

Так, майбутня місія Certification-1 Vulcan Centaur відправить місячний посадковий модуль компанії Astrobotic Peregrine у ​​його першу в історії місію на Місяць.

5. Що стало причиною затримок для Cert-1?

Cert-1 зіткнувся із затримками через вибух верхнього ступеня під час тестування на початку цього року, що спонукало ULA посилити баки автомобіля та забезпечити його безпеку та надійність.