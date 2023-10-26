Місячний посадковий апарат Astrobotic стартує на ракеті Vulcan Centaur від ULA

Аерокосмічна компанія Astrobotic, що базується в Піттсбурзі, збирається увійти в історію, запустивши свій перший місячний посадковий модуль, який буде переміщуватися на новій ракеті Vulcan Centaur від United Launch Alliance (ULA). Генеральний директор ULA Торі Бруно оголосив під час саміту Виконавчої ради з технологій CNBC, що запуск запланований на 24-26 грудня.

Роботизований посадковий модуль Peregrine від Astrobotic буде на борту ракети разом із корисним вантажем від Celestis, компанії, яка використовує служби запуску для відправки кремованих останків у космос як пам’ять. Запуск є частиною контракту на суму 79.5 мільйонів доларів, укладеного NASA з Astrobotic у 2019 році в рамках ініціативи Commercial Lunar Payload Services. Місія спрямована на доставку наукового корисного вантажу до північних регіонів Місяця від імені космічного агентства.

За словами Бруно, конкретна дата запуску була обрана через наукові міркування, пов'язані з орбітальною механікою. Вимоги місії Astrobotic вимагають ретельно контрольованих умов освітлення та безперервного радіозв’язку з Deep Space Network. Ці фактори обмежують вікно запуску лише кількома днями кожного місяця.

Шлях до цієї віхи не обійшовся без труднощів. Початкове оголошення ULA як провайдера запуску було зроблено в 2019 році із запланованою датою запуску на 2021 рік. Однак технічні затримки з ракетою Vulcan, такі як вибух верхнього ступеня під час тестування в Центрі космічних польотів Маршалла NASA в березні, спричинили невдачі. . Подальші затримки виникли через інциденти з випробуваннями ракетних двигунів із залученням двигунів BE-4 компанії Blue Origin. Незважаючи на ці невдачі, ULA впевнена, що вони завершать випробування та кваліфікацію верхнього ступеня Vulcan у листопаді.

Ця перша місія, відома як Сертифікація-1, є одним із двох сертифікаційних польотів, необхідних Космічним силам. Запуск відбудеться зі стартового комплексу 41 на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. ULA має амбітні плани збільшити частоту запусків Vulcan, маючи на меті один запуск кожні два тижні до середини 2025 року. Компанія очікує, що попит на її послуги запуску буде як від урядових, так і від комерційних клієнтів, причому нещодавнє виграш контракту з Amazon на запуск частини її мега-сузір’я супутників Kuiper є помітним досягненням.

Питання та відповіді:

1. Коли планується запуск місячного посадкового модуля Astrobotic?

Місячний посадковий модуль Astrobotic планується запустити з 24 по 26 грудня.

2. Яке призначення роботизованого посадкового модуля Peregrine?

Посадковий апарат доставлятиме наукові вантажі на північну частину Місяця від імені NASA.

3. Чому святвечір було обрано датою запуску?

Дата запуску була визначена науковими факторами, пов’язаними з орбітальною механікою та вимогами місії Astrobotic.

4. З якими проблемами зіткнулася ULA при розробці ракети Vulcan?

Технічні затримки, включно з такими інцидентами, як вибух верхнього ступеня та збої випробувань ракетного двигуна, спричинили затримки у розробці.

5. Яке значення має перша місія, Сертифікація-1?

Сертифікація-1 є одним із двох сертифікаційних польотів, необхідних Космічним силам.

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