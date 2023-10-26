Місячний посадковий апарат Astrobotic збирається запустити на ракеті Vulcan Centaur від ULA

Піттсбурзька компанія Astrobotic готується до довгоочікуваного запуску свого першого посадкового модуля на Місяць на передовій ракеті Vulcan Centaur United Launch Alliance (ULA). Генеральний директор ULA Торі Бруно підтвердив, що запуск запланований на період з 24 по 26 грудня, що стане важливою віхою як для компаній, так і для космічної галузі в цілому.

Майбутній запуск є невід’ємною частиною місії Astrobotic з доставки наукового корисного вантажу до північного регіону Місяця. Роботизований посадковий модуль Peregrine, розроблений Astrobotic, матиме вантажопідйомність 120 кілограмів і підтримуватиме ініціативу NASA Commercial Lunar Payload Services. Ця ініціатива спрямована на заохочення розвитку дослідження Місяця шляхом партнерства з приватними компаніями.

У рамках новаторської співпраці посадковий модуль Peregrine від Astrobotic також матиме розміщений корисний вантаж від Celestis, компанії, яка займається відправкою невеликих порцій кремованих останків у космос як меморіальну службу. Це унікальне партнерство додає місії гострого елементу та підкреслює зростаюче визнання космосу як останнього рубежу людської пам’яті.

Хоча вікно запуску збігається з переддень Різдва, генеральний директор ULA Торі Бруно підкреслює, що терміни базуються на ретельних наукових розрахунках. Вимоги місії диктують ретельний контроль умов освітлення та необхідність постійного радіозв’язку з Deep Space Network. Ці фактори обмежують вікно запуску лише кількома днями кожного місяця, що робить запуск напередодні Різдва ще важливішим.

ULA зіткнулася з технічними проблемами при розробці передової ракети Vulcan Centaur. Проте компанія продовжує дотримуватись найвищих стандартів безпеки та продуктивності. Майбутній запуск є важливою віхою для ULA, оскільки це один із двох сертифікаційних польотів, необхідних для відповідності суворим вимогам Космічних сил США.

Запуск планується здійснити на стартовому комплексі 41 на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. ULA має амбітні плани на майбутнє з метою збільшення частоти запуску ракети Vulcan Centaur до одного запуску кожні два тижні до середини 2025 року. Очікується, що цей підвищений попит виникне як з боку державних, так і комерційних клієнтів, оскільки ULA продовжує забезпечувати контракти та партнерські відносини з ключовими гравцями галузі.

Перший запуск місячного посадкового модуля Astrobotic у партнерстві з ULA прокладає шлях до майбутніх досліджень космосу та пропонує унікальний погляд на значення Святвечора як дати запуску. Він демонструє надзвичайні можливості приватних компаній підтримувати наукові дослідження, віддавати шану близьким і розширювати межі людських досліджень за межі Землі.

FAQ

1. Який перший місячний посадковий модуль Astrobotic?

Перший місячний посадковий апарат Astrobotic під назвою Peregrine — це роботизований космічний корабель, призначений для доставки наукового корисного вантажу в північну частину Місяця. Це приблизно шість футів заввишки, вісім футів завширшки та має вантажопідйомність 120 кілограмів.

2. Яка мета місії?

Метою місії є підтримка ініціативи NASA Commercial Lunar Payload Services шляхом доставки наукових корисних вантажів на Місяць. Крім того, місія має унікальне партнерство з Celestis, компанією, яка відправляє невеликі порції кремованих останків у космос як меморіальну службу.

3. Чому запуск заплановано на Святвечір?

Вікно запуску визначається вимогами місії, які вимагають ретельно контрольованих умов освітлення та постійного радіозв’язку. Ці обмеження призводять до кількох доступних днів запуску щомісяця, один із яких припадає на Святвечір.

4. З якими невдачами зіткнулася ULA?

ULA зіткнулася з технічними затримками в розробці своєї ракети Vulcan Centaur, включаючи інциденти, пов’язані з вибухом верхнього ступеня під час випробувань і іншим вибухом під час випробувань ракетного двигуна. Однак ULA продовжує працювати над забезпеченням найвищих стандартів безпеки та продуктивності.

5. Де відбувається запуск?

Запуск планується здійснити на стартовому комплексі 41 на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Джерела: NASA ([URL домену]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL домену])