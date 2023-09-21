Популяції птахів у Великій Британії стикаються з переможцями та програшами, оскільки зміна клімату набирає сили

За словами вчених, популяції птахів у Великій Британії зазнають значних змін через вплив зміни клімату. У той час як деякі види процвітають, інші стикаються з серйозним занепадом.

Втрата природних середовищ існування, використання пестицидів і зміна погодних умов сприяють зменшенню видів птахів у Британії. Британський трест орнітології повідомляє, що з 73 року кількість диких птахів скоротилася на 1970 мільйони.

Перелітні птахи, зокрема, стикаються з проблемами, оскільки вони перебувають у екстремальних погодних умовах на різних континентах. Доктор Дейв Ліч, керівник відділу кільцювання Британського фонду орнітології, підкреслює, що зміна клімату є головним тиском для мігруючих птахів. Вони повинні враховувати кліматичні умови не лише в місцях розмноження, а й у місцях зимівлі та регіонах, через які вони проходять під час міграції.

Деякі види пристосовуються до змін клімату. Очеретянка, наприклад, користується довшим і спекотним літом, виробляючи більше потомства. Так само такі види, як очеретянка Цетті, розширюють свій ареал на північ.

Проте іншим видам, зокрема зозулі та вербовій очеретянці, важко впоратися з потеплінням клімату. Зозулям, які проводять літо у Великій Британії, важко повертатися з Африки через брак їжі та зменшення чисельності.

Зменшення популяції птахів викликає серйозне занепокоєння як для любителів птахів, так і для природоохоронців. Втрата таких знакових видів, як зозуля та соловей, може сильно вплинути на майбутні покоління, які, можливо, ніколи не матимуть можливості почути їхні унікальні крики.

Тим не менш, любителі птахів все ще сподіваються, що зміна клімату може призвести до появи нових видів у Великобританії. Наприклад, такі види, як чорнокрилий ходулій і бджолоїдка, яких раніше рідко можна було побачити на узбережжі Британії, тепер приваблюють спостерігачів за птахами.

Завдяки широкому збору даних і моніторингу вчені сподіваються краще зрозуміти вплив зміни клімату на популяції птахів і розробити стратегії пом’якшення цих змін.

джерела:

– Британський трест орнітології

– Доктор Дейв Ліч, Британський фонд орнітології

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