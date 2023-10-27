Новий метод секвенування ДНК пропонує багатообіцяючий підхід до розвідки корисних копалин

Дослідники з Університету Британської Колумбії (UBC) запровадили новаторську техніку, яка використовує ДНК мікробів для пошуку цінних мінеральних родовищ у ґрунті. Цей інноваційний метод, який використовує сучасну технологію секвенування ДНК, має потенціал для революції в розвідці корисних копалин і може бути особливо корисним у пошуку матеріалів, необхідних для виробництва електромобілів.

У дослідженні, опублікованому в Nature Communications Earth and Environment, дослідники UBC продемонстрували, як вони змогли ідентифікувати кімберліт, гірську породу, яка містить алмазні руди, аналізуючи маркери ДНК мікробів, присутніх у ґрунті. Крім того, вони виявили, що кімберліт має здатність вловлювати та зберігати атмосферний вуглець, що робить його цінним ресурсом для боротьби зі зміною клімату.

За словами одного зі співавторів дослідження, Б’янки Юліанелли Філліпс, ця техніка дозволяє їм «бачити крізь ґрунт», щоб виявити каміння, метали та мінерали під поверхнею. Пов’язуючи конкретні мікробні сигнатури з похованими мінеральними покладами, дослідники можуть точно визначити їх присутність. Хоча дослідження було зосереджено на кімберліті, команда також досліджувала потенційне використання цього методу для визначення родовищ порфірової міді в Британській Колумбії, важливого мінералу, який використовується у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Традиційні методи розвідки корисних копалин, такі як геофізичні дослідження та буріння, можуть бути дорогими та трудомісткими. Цей новий підхід до секвенування ДНК пропонує економічно ефективнішу альтернативу, надаючи цінну інформацію перед початком буріння. Аналізуючи зміни мікробів, спричинені взаємодією з рудою, дослідники можуть визначити ключові маркери, які вказують на наявність родовищ корисних копалин.

Незважаючи на те, що це відкриття багатообіцяюче, все ще потрібні подальші дослідження для оптимізації та вдосконалення техніки. Юліанелла Філліпс, яка зараз займається захистом доктора філософії, наголосила на важливості відповідей на фундаментальні запитання про те, як працюють ці системи, щоб максимізувати вплив цього методу.

Ця новаторська робота, проведена дослідниками UBC, відкриває нові можливості в розвідці корисних копалин, пропонуючи стійкий і ефективний підхід до виявлення цінних ресурсів під поверхнею Землі. З постійним прогресом у технології секвенування ДНК майбутнє розвідки корисних копалин можна змінити, використовуючи потужність мікробів.

Питання і відповіді

Що таке кімберліт?

Кімберліт — різновид гірської породи, яка містить алмазні руди. Його часто використовують як індикатор потенційних родовищ алмазів.

Чому цей метод секвенування ДНК важливий?

Вважається, що цей метод є першим використанням сучасного секвенування ДНК для пошуку родовищ корисних копалин. Він пропонує економічно ефективний спосіб виявлення цінних ресурсів перед початком буріння.

Як цей метод може принести користь виробництву електромобілів?

Використовуючи секвенування ДНК для визначення місцезнаходження критичних мінералів, таких як порфірова мідь, яка використовується у виробництві акумуляторів для електромобілів, цей метод може допомогти спростити пошук матеріалів, необхідних для виробництва електромобілів.

Які переваги використання мікробів у розвідці корисних копалин?

Мікроби пропонують поновлюване і багате джерело маркерів для ідентифікації похованих родовищ корисних копалин. На відміну від фізичних елементів, кількість мікробів не обмежена, що робить їх цінним інструментом у пошуку цінних ресурсів.