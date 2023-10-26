Нова техніка використовує мікроскопічне життя для пошуку прихованих мінералів

Революційне дослідження, проведене дослідниками з Університету Британської Колумбії, оприлюднило новий метод виявлення прихованих родовищ корисних копалин. Замість того, щоб покладатися на традиційні методи буріння, дослідження пропонує використовувати мікробіологічний аналіз зразків ґрунту як спосіб точного визначення того, що лежить під поверхнею.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications Earth and Environment, зосереджено саме на ідентифікації кімберліту, типу гірської породи, відомої тим, що містить алмази. Аналізуючи зразки ґрунту, взяті над підтвердженими родовищами кімберліту, дослідники змогли визначити мікробні показники, які сильно корелювали з наявністю кімберліту. Насправді 59 із 65 індикаторів, визначених у лабораторії, були виявлені у зразках ґрунту.

Ця нова техніка також відкриває можливості для дослідження інших типів родовищ корисних копалин. Хоча дослідження в основному було зосереджено на родовищах кімберліту та міді порфіру, дослідники вважають, що мікробіологічний аналіз потенційно може бути використаний для виявлення широкого спектру мінералів.

Переваги цього підходу виходять за межі його точності. Компанії гірничодобувної промисловості можуть заощадити значну кількість часу та грошей, інтегрувавши мікробіологічний аналіз у свій процес розвідки корисних копалин. Традиційні методи буріння можуть бути надзвичайно дорогими, тому для компаній надзвичайно важливо мати чітке розуміння потенційних родовищ корисних копалин, перш ніж розпочинати дорогі операції з буріння.

Оскільки наше суспільство все більше надає перевагу відновлюваним джерелам енергії та працює над пом’якшенням наслідків зміни клімату, потреба в точних і ефективних методах розвідки корисних копалин зростає як ніколи. Розробляючи бази даних мікробних сигнатур для різних мінералів, дослідники сподіваються розширити застосування цієї методики до більш «кліматичних» мінералів.

Незважаючи на те, що це дослідження є значним прогресом у галузі розвідки корисних копалин, необхідні подальші дослідження та валідація для встановлення повного потенціалу мікробіологічного аналізу як стандартного інструменту в галузі. Незважаючи на це, цей інноваційний підхід обіцяє революцію в методах розвідки корисних копалин і відкриття прихованих ресурсів під поверхнею Землі.

FAQ

Яка мета дослідження, проведеного в Університеті Британської Колумбії?

Метою дослідження є розробка методу ідентифікації покладів корисних копалин, які приховані під шарами ґрунту. Аналізуючи мікроскопічне життя в ґрунті, дослідники можуть зробити висновок про наявність мінералів під землею, не вдаючись до дорогих методів буріння.

Що таке мікробні індикатори?

Мікробні індикатори — це певні типи мікробів або варіації мікробної активності, які служать сигналами про наявність певних мінералів. У дослідженні дослідники виявили мікробні показники, які сильно корелюють з кімберлітом, типом породи, яка, як відомо, містить алмази.

Які потенційні переваги мікробіологічного аналізу при розвідці корисних копалин?

Інтеграція мікробіологічного аналізу в процес розвідки корисних копалин може дати кілька переваг. Це може заощадити як час, так і гроші для гірничодобувних компаній, надаючи більш точну інформацію про потенційні родовища перед початком бурових робіт. Крім того, цей підхід узгоджується зі зростаючою увагою до відновлюваних джерел енергії та заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, оскільки він дозволяє ідентифікувати корисні копалини, пов’язані з цими родовищами.