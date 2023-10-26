Розвиток галузі: м’які датчики, що розширюють можливості в робототехніці та протезуванні

М’який, гнучкий і надзвичайно чутливий новаторський м’який датчик, розроблений спільно дослідниками з Університету Британської Колумбії (UBC) і Honda, готовий здійснити революцію в сферах робототехніки та протезування. Цей інноваційний датчик, нанесений на поверхню протезів рук або роботизованих кінцівок, покращує чутливість дотиків і спритність, дозволяючи машинам з легкістю виконувати складні завдання. Крім того, його текстура, схожа на шкіру, сприяє безпечнішій і реалістичнішій взаємодії між людьми та роботами, сприяючи підвищенню рівня довіри та співпраці.

М’який датчик, створений у рамках піонерської докторської роботи доктора Мірзи Сакіба Сарвара з електротехніки та комп’ютерної інженерії на факультеті прикладних наук UBC, має вражаючий набір можливостей. Відчуваючи різні типи сил, датчик дає змогу протезам і роботам рук реагувати на тактильні подразники з винятковою точністю та тонкістю. Делікатні предмети, як-от яйця чи склянки з водою, тепер можна впевнено хапати та маневрувати без ризику пошкодження чи нещасних випадків.

В основному виготовлений із силіконового каучуку — матеріалу, який зазвичай використовується в кіно для створення реалістичних ефектів шкіри — датчик ретельно сконструйований, щоб відтворити характеристики деформації та зморшок, властиві людській шкірі. Використовуючи слабкі електричні поля, схожі на ті, які є в сенсорних екранах, датчик може виявляти об’єкти на відстані, одночасно виявляючи сили як на його поверхні, так і вздовж неї. Ця унікальна комбінація має першорядне значення для взаємодії людини з роботом, дозволяючи роботам безпечно та ефективно працювати поблизу людей.

Спільні зусилля між UBC та науково-дослідним інститутом Honda Frontier Robotics дали практичну та масштабовану технологію. Простий процес виготовлення датчика забезпечує легку масштабованість, дозволяючи охоплювати великі площі поверхні та виробляти значні кількості. Доктор Джон Медден, провідна фігура в дослідженні та професор електротехніки та комп’ютерної інженерії в UBC, стверджує, що датчики та штучний інтелект швидко перетворюють роботів на більш потужні та реалістичні істоти. Однак є ще багато можливостей для зростання.

Як зазначає доктор Медден, людська шкіра має набагато більші можливості сприйняття, ніж дозволяють сучасні технології. Дослідницькі зусилля зосереджені на подоланні цього розриву шляхом подальшого вдосконалення датчиків для імітації тонкощів людського дотику, включаючи визначення температури та навіть оцінку пошкоджень. Крім того, інтеграція штучного інтелекту відіграватиме ключову роль у допомозі роботам визначити пріоритети та реагувати на відповідну сенсорну інформацію. Розробка передових датчиків і еволюція штучного інтелекту повинні відбуватися в тандемі, формуючи майбутнє, де роботи безперешкодно співіснуватимуть і співпрацюватимуть з людьми.

FAQ

Яке призначення м’якого датчика, розробленого дослідниками UBC і Honda?

М’який сенсор призначений для підвищення чутливості до дотику та спритності в робототехніці та протезуванні. Це дозволяє машинам виконувати делікатні завдання та безпечно взаємодіяти з людьми.

Як працює м'який сенсор?

Датчик використовує слабкі електричні поля для виявлення об’єктів, подібно до сенсорних екранів, а також має здатність відчувати сили, що діють на його поверхню та вздовж неї. Ця комбінація забезпечує точну та оперативну взаємодію.

Які матеріали використовуються в конструкції датчика?

Датчик в основному складається з силіконової гуми, універсального матеріалу, відомого своєю гнучкістю та схожістю на людську шкіру.

Чи можна масово виробляти м’який датчик?

Так, датчик можна легко виготовити та збільшити для охоплення великих поверхонь. Це робить масове виробництво можливим і відкриває двері для широкого впровадження в різних галузях промисловості.

Як прогрес у сенсорах і штучному інтелекті може принести роботам користь?

Подальший розвиток датчиків і штучного інтелекту дозволить роботам відтворювати складність людського дотику, включаючи визначення температури та оцінку пошкоджень. Цей прогрес розширить їхні можливості та зробить їх більш чутливими до навколишнього середовища та взаємодії з людьми.