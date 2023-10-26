Розкриття таємниць: як уламок Місяця перетворився на навколоземний астероїд

У новаторському відкритті команда астрономів з Університету Арізони пролила світло на дивовижне перетворення шматка Місяця в навколоземний астероїд. Початковий факт про те, що раніше відкритий астероїд, Kamo`oalewa, міг бути фрагментом Місяця, сколихнув наукову спільноту ще в 2021 році. Тепер, через два роки, інша дослідницька група в університеті виявила рідкісний шлях, який може пояснити, як це відбулося явище.

Традиційно астрономи відносять навколоземні астероїди до віддалених об’єктів, що походять з-за орбіти Марса. Однак це останнє дослідження показує, що Місяць є більш імовірним джерелом цих небесних об’єктів. За словами Рену Малхотра, старшого автора статті та професора планетарних наук Regents в Університеті Арізони, це відкриття означає, що серед астероїдів навколо Землі потенційно можна виявити ще багато місячних фрагментів. Результати дослідження опубліковані в журналі Communications Earth & Environment.

Kamo`oalewa унікальний двома способами. По-перше, його класифікують як квазісупутник Землі, тобто його орбіта дуже нагадує орбіту Землі, навіть якщо він обертається навколо Сонця. По-друге, його довговічність виділяється, оскільки очікується, що він залишатиметься супутником Землі протягом мільйонів років. Ця надзвичайна характеристика відрізняє Kamo`oalewa від інших подібних об’єктів, які зберігають земну орбіту лише протягом кількох десятиліть.

Щоб розгадати таємницю того, як шматок Місяця опинився на цій квазісупутниковій орбіті, дослідники провели чисельне моделювання, яке враховувало сили тяжіння всіх планет Сонячної системи. Дивно, але вони виявили, що деякі фрагменти Місяця мають відповідні умови, щоб знайти шлях до цих унікальних орбіт. Отже, Kamo`oalewa міг бути створений мільйони років тому під час події зіткнення з Місяцем.

Місяць давно піддається бомбардуванню астероїдами, про що свідчать численні ударні кратери, розкидані по його поверхні. Незважаючи на те, що більшість викинутих місячних матеріалів падає назад на Місяць, невелика частина може вирватися з-під дії гравітації Місяця та Землі, зрештою стаючи навколоземними астероїдами. Вважається, що Kamo`oalewa належить до цієї обраної групи рідкісних фрагментів, які потрапили в коорбітальний простір Землі.

Розуміння навколоземних астероїдів має вирішальне значення, оскільки вони становлять потенційну небезпеку для нашої планети. Подальші детальні дослідження Kamo`oalewa та визначення його походження в конкретному місячному ударному кратері дадуть цінну інформацію про механіку удару. Маючи це на увазі, дослідники планують дослідити конкретні умови, які уможливили унікальний орбітальний шлях Kamo`oalewa. Крім того, вони прагнуть визначити точний вік цього загадкового астероїда.

Відкриття Камоалеви та її місячного походження є свідченням неймовірних чудес нашого Всесвіту. Це нагадує нам, що навіть, здавалося б, повсякденне може містити дивовижні таємниці, які чекають, щоб їх розкрили завдяки невтомним зусиллям відданих дослідників. Продовжуючи досліджувати космос, ми отримуємо глибше розуміння нашого місця в просторі космосу.

Питання і відповіді

1. Що таке квазісупутник?

Квазісупутник — це термін, який використовується для опису астероїдів, орбіти яких схожі на орбіти Землі, створюючи ілюзію, що вони обертаються навколо Землі, хоча насправді вони обертаються навколо Сонця.

2. Як уламок Місяця став навколоземним астероїдом?

Чисельне моделювання, проведене дослідниками з Університету Арізони, показало, що певні фрагменти Місяця мають відповідні умови для виходу на квазісупутникові орбіти навколо Землі. Це свідчить про те, що фрагмент Місяця міг бути створений під час минулого зіткнення з Місяцем і згодом потрапив на цю унікальну орбіту.

3. Чому відкриття Kamo`oalewa є важливим?

Відкриття Камоалеви висвітлює Місяць як потенційне джерело навколоземних астероїдів, розширюючи наше розуміння їхнього походження. Крім того, вивчення Kamo`oalewa та визначення його конкретного походження в місячному ударному кратері може дати цінну інформацію про механіку удару та зробити внесок у наші знання про ці небесні явища.

4. Яку потенційну небезпеку становлять навколоземні астероїди?

Навколоземні астероїди становлять потенційну небезпеку для нашої планети, оскільки їх орбіти наближають їх до Землі. У разі зіткнення вони можуть завдати значної шкоди та мати довгостроковий вплив на наше довкілля. Розуміння цих астероїдів та їхніх характеристик має вирішальне значення для розробки стратегій пом’якшення потенційних ризиків.