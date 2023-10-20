Кріс Бошуйзен святкує дворічну річницю космічного польоту новим музичним відео

Кріс Бошуйзен, співзасновник і головний технічний директор Planet Labs, нещодавно відзначив дворічну річницю свого візиту в космос випуском захоплюючого музичного відео. Відео служить даниною його історичному досвіду під час космічного польоту Blue Origin.

У жовтні 2021 року Бошуйзен вирушив у подорож, яка зробила його третім австралійцем, який вийшов у відкритий космос. Цей політ, у якому взяли участь такі відомі особи, як співзасновник і співгенеральний директор Medidata Solutions Глен де Фріс, Одрі Пауерс з Blue Origin і відомий актор Вільям Шатнер із «Зоряного шляху», має велике значення для Бошуйзен.

Музичне відео не лише вшановує його знаменний момент, але й демонструє артистичну сторону Бошуйдзена. Візуалізація та естетика відео захоплюють глядачів, надаючи унікальний погляд на подорож Бошуйзена, коли він досліджує музику як засіб вираження.

Це свято відбувається в той час, коли значення дослідження космосу продовжує зростати. Досвід Boshuizen служить джерелом натхнення як для початківців астронавтів, так і для ентузіастів. Це підсилює думку про те, що космічні подорожі — це не лише наукові досягнення та відкриття, а й особисте зростання та самовираження.

Випуск музичного відео ще більше підкреслює багатогранні таланти Бошуйзена та його здатність долати кордони. Поєднуючи свою пристрасть до дослідження космосу зі своїми художніми здібностями, Бошуйзен передає потужне повідомлення про безмежні можливості, які існують, коли людина приймає свої пристрасті та мрії.

Загалом, нове музичне відео Кріса Бошуйзена не лише відзначає його неймовірну подорож у космос, але й нагадує про трансформаційну силу дослідження та важливість слідування своїм захопленням. Це свідчення здатності людського духу досягати нових висот як у переносному, так і в прямому значенні.

джерела:

– Кріс Бошуйзен / Музичне відео доктора Кріспі

– Космічний політ Blue Origin