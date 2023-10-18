Дослідники MIT поєднують Twistronics і квазікристали, відкриваючи двері до нових відкриттів у надпровідності

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту зробили захоплюючий прорив у вивченні квазікристалів, поєднавши їх із технікою під назвою твістроніка. Квазікристали — це унікальний клас матеріалів, які демонструють незвичайні структури та властивості, що є чимось середнім між кристалом і аморфним матеріалом. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, представляє нову гнучку платформу для вивчення квазікристалів і вивчення їх потенційних застосувань.

Дослідження базується на галузі твістроніки, яка передбачає накладання атомарно тонких шарів матеріалів один на одного та скручування їх під невеликим кутом для створення суперрешітки муару. Ця закономірність має значний вплив на поведінку електронів і може призводити до виникнення цікавих явищ. Twistronics вже досягла успіху у створенні нових квантових матеріалів з унікальними властивостями.

У цьому дослідженні команда поклала три листи графену один на інший, скручуючи два аркуші під різними кутами. Це призвело до створення квазікристала, матеріалу зі складним і нерегулярним малюнком атомів. Вивчити та зрозуміти квазікристали було складно через складність їх виробництва.

Поєднавши твістроніку та квазікристали, дослідники відкрили нові можливості для дослідження надпровідності та інших екзотичних явищ. Надпровідність — це явище, коли електрони можуть протікати через матеріал із нульовим опором, що призводить до високоефективних електронних пристроїв. Розуміння та використання надпровідності було давньою метою в електроніці.

Це дослідження не тільки дає нове уявлення про квазікристали, але й демонструє потенціал твістроніки як універсального інструменту для створення та вивчення атомарно тонких матеріалів. Унікальні властивості та поведінка цих матеріалів можуть мати значні наслідки для майбутніх технологічних досягнень.

джерела:

– Дослідники MIT поєднують твістроніку та квазікристали для вивчення екзотичних явищ – Новини MIT

– Дослідження природи: «Надпровідність у скрученому тришаровому графені, стабілізованому погашеним розладом гратки»

– Twistronics – Глосарій MIT

– Квазікристали – Глосарій MIT