Турецькі астрономи вивчають відкрите скупчення NGC 2509 за допомогою даних Gaia

Використовуючи дані із супутника ESA Gaia, астрономи зі Стамбульського університету провели дослідження відкритого скупчення NGC 2509, надаючи розуміння його структурних і астрофізичних параметрів. Розсіяні скупчення — це групи зірок, які слабко гравітаційно пов’язані одна з одною та утворюються з однієї гігантської молекулярної хмари. NGC 2509, розташоване в сузір’ї Ляльки, є розсіяним скупченням середнього віку, яке мало вивчено, і багато його властивостей досі невідомі. Щоб дослідити NGC 2509, астрономи проаналізували астрометричні та фотометричні дані Gaia Data Release 3. Вони відокремили члени скупчення від зірок поля та визначили більш точні фундаментальні параметри NGC 2509.

Дослідження показало, що NGC 2509 має середній власний рух -2.72 і 0.8 мас/рік при прямому сходженні та схиленні відповідно. Його передбачувана відстань становить приблизно 8,200 світлових років, а вік, швидше за все, 1.5 мільярда років. Граничний радіус скупчення становить близько 16.7 світлових років, а почервоніння — 0.1 маг. Металлічність NGC 2509 оцінюється на рівні 0.0152 dex, а його центральна зоряна щільність становить приблизно 32.33 зірки/кутовий хв².

Розширення списку відомих галактичних розсіяних скупчень і їх детальне вивчення має вирішальне значення для покращення нашого розуміння формування та еволюції нашої галактики. Це дослідження сприяє розширенню знань про NGC 2509 і надає цінну інформацію про її властивості. Подальші дослідження та дослідження розсіяних скупчень продовжуватимуть відкривати більше про складну природу нашого Всесвіту.

джерела:

– Т. Йонтан та інші, Астрофізичні параметри відкритого скупчення NGC 2509, arXiv (2023).

– Турецькі астрономи досліджують відкрите скупчення NGC 2509 (2023 р., 19 вересня), отримано 19 вересня 2023 р. з [джерело]