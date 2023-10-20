Нове дослідження припускає, що ядро ​​Землі може витікати

Дослідники, які нещодавно провели дослідження, опубліковане в журналі Nature, знайшли докази того, що ядро ​​Землі може витікати. Дослідження було зосереджено на стародавніх потоках лави з Баффінового острова на Арктичному архіпелазі Канади, які містили найвищий вміст гелію-3, гелію-4 та іншого рідкісного ізотопу, коли-небудь виявленого в земних вулканічних породах.

Підвищений рівень гелію-3 свідчить про те, що потоки лави походять із глибини земного ядра. Хоча точний механізм цього витоку залишається неясним, існує гіпотеза, що сліди рідкісних елементів, таких як гелій-3, можуть просочуватися з ядра та подорожувати до поверхні Землі.

Це відкриття ґрунтується на попередніх знаннях про те, що гелій-3 присутній у скелях Баффінового острова. Однак дослідники хотіли визначити, наскільки вищі рівні порівняно з попередніми звітами, що ще більше підтверджує можливість витоку ядра.

На щастя, цей витік зараз не є небезпечним. Дослідники визначили, що в породах недостатньо атомів гелію-3, щоб становити загрозу, а оскільки гелій-3 є благородним газом, він хімічно не взаємодіє з іншими елементами. Крім того, територія, де потоки лави досягають Баффінова острова, надзвичайно віддалена, що знижує ризик впливу на людей.

Виявлення потенційного витоку в ядрі Землі викликає інтригуючі питання щодо нашого розуміння внутрішньої роботи планети. Будуть потрібні подальші дослідження, щоб розкрити таємницю цього явища та визначити його наслідки для ядра Землі.

джерела:

– Природа (журн.)

– Джерело зображення: Mariana Ianovska / Adobe